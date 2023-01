Psicólogo y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, Fernando Pena presenta su libro 'Las 10 claves del bienestar'. Pena charló con La Opinión de Murcia, del grupo Prensa Ibérica, sobre asociacionismo, salud mental y lo que queda por hacer.

¿Qué beneficios tiene el asociacionismo en la salud mental de quienes lo practican?

La unión, la colaboración y la asociación bajo objetivos compartidos son una fuente de ayuda, tranquilidad y bienestar. El apoyo, la colaboración y la interacción con otras personas son comportamientos que la psicología ha venido demostrando cómo influyen en la satisfacción con la vida y la resiliencia ante las dificultades. El asociacionismo genera redes y vínculos sociales con los que interactuar.

Usted escribió 'Las 10 claves del bienestar'. ¿Cuál de las diez es la más vital, la imprescindible para estar bien?

Si tuviese que quedarme con una, elegiría la de potenciar una actitud positiva. Precisamente este punto es el eje central de la conferencia en Murcia, que lleva por título Diez pasos para convertirse en una persona positiva y en ella hablo de 10 cosas concretas y prácticas que puede hacer la gente en su día a día y que, si las hace y las mantiene en el tiempo, no solo va a mejorar su salud psicológica sino que también va a encontrar una repercusión positiva en su salud física. La ciencia avala la importante conexión que hay entre mente y cuerpo. Las acciones para cuidar una de las partes van a repercutir en una mejor salud para la otra.

¿La actitud está en los genes?

La actitud que tenemos en la vida no está en nuestros genes. No hay un cromosoma que sea el cromosoma de la actitud. La actitud se forma durante el desarrollo de nuestra personalidad y nuestra forma de pensar. El reconocer tus patrones de pensamiento te puede llevar a potenciarlos si ves que son sanos para tu salud mental, o a corregirlos si consideras que esa forma de pensar no hace más que llenarte de angustia, ansiedad, bajo estado de ánimo y dificultad en la gestión emocional. En mi conferencia de Murcia, así como en el libro, hablo de formas prácticas para lograrlo.

Se habla bastante de salud mental, pero, ¿de verdad la sociedad es consciente de la importancia que tiene?

Afortunadamente, cada vez más. Yo llevo algo más de 20 años trabajando como psicólogo, actualmente como director del Centro de Psicología Calma Al Mar en Valencia. Cuando empecé, mucha gente llevaba en secreto que acudía al psicólogo. Hoy en día acudir a un profesional de la psicología es un signo de preocupación genuina por la salud mental, igual que uno se preocupa por su salud física.

¿Qué urge hacer?

Los próximos retos que alcanzará la sociedad serán la incorporación de profesionales de la psicología en Atención Primaria en el sistema de salud pública. Desde la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que presido, estamos trabajando para ello, y estoy convencido de que en un período entre tres y 10diez años ya una realidad social. Del mismo modo que todas las personas tienen su médico de cabecera, todos tendremos nuestro psicólogo de cabecera al que acudir en caso de necesidad.

¿Qué carencias ve en la atención a pacientes en riesgo de suicidio?

Si una persona entrase, por ejemplo, esta noche en urgencias de un hospital de Murcia con el fémur roto por un accidente de moto, saldría de urgencias habiendo recibido toda la asistencia médica necesaria para que el fémur obtenga una recuperación. Seguramente con la pierna enyesada y una serie de fármacos que le ayuden a disminuir la inflamación y el dolor, pautados para todas las semanas en las que estos síntomas se puedan producir. Además, tendrá una cita marcada parar revisiones con el médico de cabecera y otra para quitar la escayola. Sin embargo, si una persona acude a urgencias porque se ha tomado varios botes de pastillas con intención de suicidarse, la Sanidad Pública atiende a limpiar el cuerpo de los tóxicos, pero no tanto ni con la misma eficacia a ayudar psicológicamente a esa persona una vez salga por la puerta del hospital. No existe una asistencia psicológica ni en urgencias ni en Atención Primaria que sea suficiente ni en Murcia ni en el resto de España.

Como profesional con más de 20 años de experiencia, ¿qué pautas comunes detecta que pueden llevar a la felicidad a una persona?

Destacaría la habilidad para manejar la ansiedad. Precisamente el primer capítulo de mi libro se titula Relaja la mente. La gente puede vivir mucho más feliz si aprende que la ansiedad se puede calmar y manejar mediante una serie de ejercicios. Por otra parte, mejorar el estado de ánimo: detectar nuestros pensamientos negativos y aprender a sustituirlos por otros saludables.