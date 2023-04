Cuando un sanitario cree que el mejor fármaco para su paciente no está comercializado -como medicamento industrial-, puede pedir que la farmacia le prepare una fórmula magistral. Cremas, cápsulas o jarabes que están perfectamente regulados. Alguna comunidad autónoma, como la Región de Murcia, tiene protocolos para solventar los desabastecimientos, un problema de cada vez mayor calado, mediante formulación magistral y, en Castilla-La Mancha, trabajan en la misma dirección. Pero siguen existiendo reticencias, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, José Antonio Sánchez-Brunete, miembro del Grupo de Trabajo de Formulación Magistral del Consejo General de Farmacéuticos para quien "no se recurre lo suficiente" a este tipo de soluciones.

Sánchez-Brunete, con farmacia en Madrid, es, también, vicepresidente de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LASEMI). Comienza explicando que se llama fórmula magistral o medicamento individualizado -son lo mismo- al tratamiento que se elabora en una farmacia, ya sea en una oficina o en un servicio de farmacia hospitalario. ¿De cuántas fórmulas magistrales pueden disponer las boticas españolas?. No se puede establecer la existencia de un número determinado, responde ya que "hay múltiples dosis de múltiples principios activos, en diferentes vehículos (tipos de medicamentos) y múltiples combinaciones".

Las especialidades en las que más se prescriben este tipo de fármacos elaborados en las farmacias son Pediatría y Dermatología

Cuantitativamente, añade el vicepresidente de LASEMI, las especialidades en las que más se prescriben este tipo de medicamentos elaborados en las farmacias son Pediatría y Dermatología. Pero también en Atención Primaria, Veterinaria, Oftalmología, Podología o para pacientes de cuidados paliativos.

Falta de suministro

En enero, el Consejo General de Farmacéuticos presentaba datos de incidencias en el suministro de medicamentos de 2022. Cifras que se han disparado en el último año: la corporación admite que los problemas han aumentado de "manera notable" en el último año en el que las incidencias subieron en un 150% con respecto a 2021 afectando a un total de 403 presentaciones de medicamentos.

Cada semana, se han identificado, de media, más de 70 fármacos con faltas de suministro significativas. Un problema que no cesa. Todos los grupos terapéuticos se vieron afectados pero destacan los destinados al sistema nervioso, con un 20%; y cardiovascular, con un 19%. Además, hay dos grandes grupos que han experimentado un "incremento significativo" en las faltas de suministro durante 2022: los antibióticos pediátricos y los antidiabéticos.

Beneficio del paciente

El desabastecimiento de medicamentos industriales es uno de los motivos sanitarios que -mientras la situación persista- justifica la elaboración de fórmulas magistrales, explica Sánchez-Brunete. "Es una solución a la que se recurre de manera habitual. Incluso alguna comunidad autónoma, como la Región de Murcia, tiene un protocolo de actuación para solventar los desabastecimientos mediante formulación magistral. Es una solución a la que no se recurre lo suficiente en beneficio del sistema y de los pacientes", indica.

Ante los problemas de suministros, la AEMPS suele recomendar como alternativa "la importación del medicamento industrial u otro similar desde el extranjero"

Entre los motivos que cita "el hábito" de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) de recomendar como alternativa a seguir "la importación del medicamento industrial u otro similar desde el extranjero o, en su defecto, la prescripción de otros diferentes con igual indicación". En la práctica, añade, es "excepcional" la recomendación de la elaboración como medicamento individualizado.

El ejemplo francés

En contraste, otras Agencias del Medicamento, como la francesa, ante el reciente desabastecimiento de la amoxicilina para pacientes pediátricos, permitió la sustitución automática de la prescripción de la industrial por el medicamento individualizado, divulgó un protocolo para facilitarlo, difundió la posibilidad entre los médicos y reguló su financiación".

Una segunda causa por la que no se recurre "lo suficiente" a las fórmulas magistrales en casos de falta de suministro, abunda el farmacéutico, es por "las reticencias" de las comunidades autónomas a financiarlas de forma generalizada ya que, a menudo, "su coste de preparación paciente a paciente es superior al del medicamento industrial". El establecimiento de protocolos "sin exigencias de burocracias caso por caso, mejorarían sensiblemente la atención de los pacientes afectados", asegura.

Tratamiento idóneo

En España, señala el portavoz del Consejo General, hay una industria y distribución farmacéutica "que nos permiten el acceso a una gama de medicamentos fabricados por la industria muy amplia y apta. Pero inevitablemente, hay una proporción minoritaria de situaciones en las que el prescriptor considera que el tratamiento idóneo no es ninguno de los que están ya fabricados y comercializados".

Las causas, precisa, pueden ser diversas. Enumera las más comunes: que el paciente necesite una dosis menor o mayor que la comercializada o que el medicamento idóneo para un paciente es una composición que estuvo comercializada pero se retiró por razones "estrictamente económicas" porque lo pide un número insuficiente de pacientes que, sin embargo, lo siguen necesitando.

Fármacos poco rentables

Puede suceder también, desgrana el boticario, que el fármaco ajustado para una persona es uno del que existe información de su eficacia y seguridad, pero que no está comercializado por el mismo motivo: no es rentable su fabricación industrial. "Esto es habitual en el tratamiento de las enfermedades poco frecuentes. Tanto las conocidas como enfermedades raras, como otras no tan excepcionales pero sí minoritarias", añade este sanitario.

A veces también ocurre que "es adecuado que se prepare un medicamento con varios principios activos juntos". Esto es habitual en Dermatología, cuando a veces "el tratamiento óptimo" es una formulación simultánea con tres o cuatro principios activos y la aplicación de una sola crema o gel varias veces al día es más factible que la de tres o cuatro distintas o porque el medicamento industrial tiene algún excipiente que no es tolerado por el paciente. "Esto es habitual por ejemplo en pacientes intolerantes a la lactosa o alérgicos a colorantes o conservantes".

"Según arte"

Antiguamente, explica el farmacéutico, cada botica elaboraba las fórmulas magistrales a su manera, lo que se denominaba "según arte". Existía poca bibliografía acerca de cómo prepararlas. Por eso recibía el nombre de fórmula magistral, ya que cada farmacéutico la preparaba según su maestría. Hoy, los medicamentos elaborados en las farmacias se preparan siguiendo unos procedimientos escritos, similares entre las distintas boticas porque ya hay acceso a bases de datos y fuentes bibliográficas comunes.

En las fórmulas magistrales el antiguo concepto de "según arte" de cada boticario ha sido sustituido por el concepto de "según procedimiento normalizado escrito"

"Y dentro de unos estándares reglamentados legalmente. Queda poco margen para la maestría particular de cada farmacéutico, que ha sido sustituida casi al completo por el cumplimiento de los procedimientos y referencias publicados", indica Sánchez-Brunete. Sólo pueden ser elaborados por las farmacias que están autorizadas para ello por la Administración, que verifica que cumplen las normas legales que garantizan que su preparación se realice con los estándares de calidad estipulados: instalaciones, documentación, utillaje, documentación, etc.

De las aproximadamente 3.000 oficinas que hay en la Comunidad de Madrid, únicamente 728 están autorizadas para dispensar fórmulas magistrales

Por ejemplo, de las aproximadamente 3.000 oficinas que hay en la Comunidad de Madrid, únicamente 728 están autorizadas para dispensar medicamentos individualizados. En cualquier caso, no supone un problema de acceso porque las boticas que no pueden elaborarlos -por no estar autorizadas- "están obligadas a solicitarlos a otra farmacia que esté autorizada a prepararlos para sí y para terceras farmacias que se los soliciten".

Cuando una farmacia se adapta para cumplir la legislación de elaboración de medicamentos individualizados, solicita la certificación para desarrollar la actividad a la comunidad autónoma correspondiente que, tras la verificación correspondiente, lo acepta o lo deniega. La autorización puede ser para elaborar estos medicamentos únicamente a sus pacientes; o para elaborarlos a éstos y a los de otras farmacias mediante la petición éstas. Es lo que se denomina formulación a terceros.

Dosis y principios activos

Sánchez-Brunete pone algunos ejemplos del uso de fórmulas magistrales ante medicamentos industriales que no van bien a todos los pacientes. En Pediatría, habla del omeprazol. "Es un antiácido que muchos conocemos. Muchos niños tienen reflujo y lo necesitan. Y no pueden tragar las cápsulas disponibles como medicamento industrial, además de que la dosis sería muy alta para ellos. En estos casos, se les elabora como medicamento individualizado una suspensión para que tomen mayor o menor volumen en función de su edad, peso o características particulares".

Otra situación: en Dermatología hay pacientes con psoriasis cuyo tratamiento más eficaz consiste en una combinación de un corticoide, un exfoliante y un fármaco contra el picor, dos veces al día. "Para que no tengan que aplicarse los tres fármacos por separado, se preparan en una sola formulación", explica. Más ejemplos: en Oftalmología hay colirios cuyos conservantes irritan el ojo del paciente. "En estos casos se prescribe libre de estos productos; eso sí, con una caducidad mucho más corta", precisa. Y si se habla de cuidados paliativos, "el equilibrio deseado entre el dolor y el estado de lucidez, a veces no se logra con los medicamentos industriales" y la formulación es una alternativa.

En Veterinaria, cita la ciclofosfamida, un fármaco quimioterápico, para el tratamiento de tumores. "Hasta hace unos años, cuando una mascota tenía un tumor, lo habitual era sacrificarla o se dejaba morir. Ahora sus tumores se suelen tratar. Pero no se puede tratar a un perro de 10 kilos con el medicamento industrial pensado para un paciente de 60 kilos. Por lo que se le prepara al animal como medicamento individualizado", concluye el farmacéutico.