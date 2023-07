La jornada electoral parecía que iba a ser tranquila, pero como diría Mariano Rajoy, "España es muy España y los españoles muy españoles", es por eso que desde los colegios electorales han llenado las redes sociales de memes y grandes momentos. A continuación, repasamos algunos de estos momentazos.

Nuevo récord mundial

En Villarroya, La Rioja, han conseguido batir su propio récord de velocidad a la hora de votar. Sus siete electores censados han logrado votar en 26 segundos, rebajando de este modo su marca anterior en casi cuatro segundos, todo esto tras un accidente con una pepeleta que se caía al suelo en el momento de introducirla en la urna.

🎥🎥¡Y una vez más, lo han conseguido! Villarroya bate de nuevo su propio récord en votar y cerrar urnas, con un total de 26 segundos. Así ha sido y así lo han celebrado. pic.twitter.com/52KcuOgo82 — EuropaPress La Rioja (@EPLaRioja) 23 de julio de 2023

Del altar a las urnas en cuestión de horas

Pasada las 09:45, un twittero publicaba una foto desde su colegio electoral en el que se podía ver a una mujer vestida de boda ejerciendo su derecho al voto, todo esto con el mensaje de "¿Te has casado la noche anterior? No pasa nada. VOTA". El tweet se volvió viral a los pocos minutos y ya cuenta con más de 14 mil me gusta y más de 430 mil reproducciones.

¿Te has casado la noche anterior? No pasa nada. VOTA pic.twitter.com/QlQMkmu4No — Luis Miguel Rojas (@luismirrojas) 23 de julio de 2023

Senatus Populusque Romanus

Por otro lado, en el pueblo palentino de Saldaña las elecciones han coincidido con su tradicional Mercado Romano. Una oportunidad que el alcalde de la localidad, vestido de emperador romano, y su gobierno, también caracterizados, no han querido desaprovechar para ejercer su derecho al voto llevando así la alegría a los elegidos para ser parte de la mesa electoral.

No me digáis que esto no es grande. En Saldaña, en Palencia , están celebrando hoy su mercado romano. El resultado de la combinación ha sido este. El alcalde y su séquito votando así. pic.twitter.com/SgvZLla6FB — Pedro Pablo Doña (@pedropablo_dr) 23 de julio de 2023

De las urnas a la playa

Por otro lado, encontramos a un hombre que probablemente fuera a la playa, pero primero se decantó por ir a votar, de este modo su atuendo consistía en un bañador acompañado de una camisa hawaiana y de complementos una nevera, gafas de buceo y unas aletas.

La fauna salvaje que sale de casa en época de elecciones en España para votar debería estudiarse profundamente pic.twitter.com/xEcc7l9yqp — Tage (@Tagelca) 23 de julio de 2023

El retorno de Soraya Saénz de Santamaría

Dejando de lado las personas que iban a votar, dentro de las mesas electorales también encontramos auténticas historias. Una de ellas es la de la exvicepresidenta del gobierno Soraya Saénz de Santamaría, quien tras renunciar a su escaño a penas ha sido vista en actos públicos. Aunque ayer le tocó ser vocal de una mesa electoral en Madrid. "Es una experiencia distinta, y en la vida hay que acumular experiencia", comentaba ante los micrófonos de RTVE.

El deber cívico nos iguala. De vicepresidenta del Gobierno a vocal de mesa y con una sonrisa. pic.twitter.com/gMpJQ8a5b7 — Pelayo (@PelayoAF) 23 de julio de 2023

Del Espacio a una mesa electoral en Madrid

Otra vocal de mesa, también en la Comunidad de Madrid, fue la Drag Queen 'Onyx'. Ya había avisado en sus redes que iba a ir caraterizada de 'Reina Alienígena' para de este modo incentivar el voto queer, aunque no desveló la ubicación de su mesa electoral. Así que fue toda una sorpresa para los votantes encontarsela en su colegio, como por ejemplo, para la cantante Zahara.

TÍAS QUE @zaharapop HA VOTADO EN MI MESA JAJAJA esto es surrealista estoy meada pic.twitter.com/38da3EIqET — icOnyx (@onyxunleashed) 23 de julio de 2023

La mala suerte de la presidenta de mesa de Santa Marta de Tormes

Otro hecho significativo de esta jornada electoral ha ocurrido en el pueblo salamantino de Santa Marta de Tormes, donde la presidenta de la mesa se encontraba con gastroenteritis, y sus suplentes en estado de embriaguez, por lo que finalmente, la presidenta titular ha decidido quedarse a pesar de su estado de salud.