"Hay que partirle las bragas", "últimamente son muy putas todas", "¿pero qué nenas están entrando?", "espero que buenorras", "es un puto quesito de cabra del copón", "otra que está como un puto queso Babybel", "vaya jodida manteca" u "ojito como está la de la izquierda", "dile que no aceptan mariquitas en Magisterio". Estos comentarios sexistas y homófobos han traspasado el grupo de Whatsapp "Novatadas magis primaria" para convertirse en un emblema de la repulsa de la Universidad de La Rioja con los alumnos que los escribieron.

Desde que la Cadena SER los desvelase, la institución educativa ha mostrado su férreo rechazo a los mensajes enviados por varios, al parecer, estudiantes de Educación Primaria en un chat al que se habían unido casi 200 personas. "Estamos muy decepcionados con estos mensajes, que no dejan de ser un síntoma de una enfermedad que sufre nuestra sociedad, a la que nos tenemos que enfrentar", asegura Diego Téllez, docente de la Universidad de La Rioja que imparte varias asignaturas en este grado.

"Desde la educación, tenemos que hacerlo con especial fuerza e intensidad. Es extremadamente chocante que estos comportamientos se sigan produciendo en el siglo XXI, y más en nuestros alumnos y futuros maestros", agrega este profesor contratado doctor. Una de sus compañeras indica que estas frases "son horribles, las digas quien las diga". Alumnos, profesores y equipo directivo de la Universidad de La Rioja se congregaron el lunes para protestar contra esos comentarios. Una de las alumnas del primer curso de Educación Primaria, Nerea Manubens, pidió que no se metiese "a todos en un saco", porque "no queremos que se dude de nuestra calidad como futuros maestros".

No hay que meter a todos en un saco y no queremos que se dude de nuestra calidad como futuros maestros"

Nerea Manubens

El rector de la universidad pública riojana, Juan Carlos Ayala, recalcó el viernes, cuando se conoció la existencia de ese chat y los mensajes que contenía, que "estas expresiones son impropias de jóvenes y de los valores que deben promoverse en nuestra sociedad". En la misma línea, David Téllez considera que "mayoritariamente, nuestros alumnos está implicados con la igualdad", aunque "eso no significa que no siga habiendo rescoldos y personas a las que les cuesta integrar esos valores en sí mismos, como sucede en cualquier otro ámbito de la sociedad".

David Veloso Larraz, director general del Instituto de la Juventud (Injuve), invita a "huir de las generalizaciones", ya que "no es acertado hablar de 'los jóvenes' como una realidad monolítica, sino que debemos ponderar su heterogeneidad". Destaca que la mayoría de las personas jóvenes "consideran que la violencia de género es uno de los problemas sociales más importantes", tal y como refleja el último informe que realizó este organismo sobre la juventud en España. No obstante, apunta que "el hecho de que los hombres sean menos conscientes de este problema debe orientarnos a incidir en la construcción de las masculinidades".

El director general del Injuve replica, sin embargo, que manifestaciones como las de los mensajes del chat de Educación Primaria, "lejos de ser un hecho aislado, se enmarcan en una actitud habitual en muchos círculos de hombres". De hecho, sólo un día antes de que el chat saliese a la luz, la Fiscalía General del Estado alertaba en su Memoria Anual del "alarmante" aumento de agresiones sexuales cometidas por menores, en un 116% durante el último lustro. En ese momento, la Fiscalía de Sevilla lo atribuyó a la escasa formación que reciben los jóvenes en materia ético-sexual, así como al visionado precoz e inapropiado de porno violento.

Expulsados del grupo de Whatsapp

Nerea Manubens, que tenía silenciado el grupo de novatadas porque "en él ha habido multitud de mensajes", indicó que "los administradores del grupo, cuando leyeron los mensajes, echaron a quienes hicieron esos comentarios". "Algunos de ellos ni siquiera forman parte de la carrera", agregó, aunque este extremo no ha sido confirmado por la dirección de la institución educativa, investiga este caso a través del expediente informativo que abrió el pasado viernes.

"Son mensajes denigrantes, que han sido una ofensa para las compañeras y para las mujeres en general. Como mujer, siento que nadie debería sufrir este tipo de comentarios y no me quiero ni imaginar lo que han tenido que sentir las víctimas", zanjaba esta estudiante, que espera que los jóvenes que escribieron esos comentarios "hayan aprendido la lección y no vuelvan a repetir lo que han hecho".

Otra de las estudiantes presentes en la concentración del lunes, Noelia Marzo León, explicó que su mi primera reacción "fue preguntarles a mis hermanas, que también están en la universidad, si en sus grupos también se hablaba así. Me respondieron que no y le dije a mi madre que esto era denunciable". "No hay que quedarse callado", recalcó esta joven, que se mostraba "agradecida con el chico o la chica que lo haya compartido, para que [quienes hayan escrito los mensajes] reciban su castigo".

Paralelismo con el "putas" del Elías Ahúja

Este episodio recuerda al que se produjo el año pasado sobre estas mismas fechas en el Colegio Mayor Elías Ahúja de Madrid. Los residentes salieron a sus ventanas por la noche para gritarles a sus compañeras del edificio de enfrente, el CMU Santa Mónica, "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar". "Cuando sucedió, la ministra de Igualdad, Irene Montero, subrayó que estos hechos estaban enmarcados en la cultura de la violación por su claro carácter intimidatorio. Este tipo de actitudes no deben ser banalizadas por las instituciones, especialmente cuando existe un problema social de violencia contra las mujeres", expone David Veloso Larraz, del Injuve.

"La sociedad española ha avanzado mucho más que algunas instituciones", señala, en relación la Fiscalía de Madrid, que en abril de este año determinó que estos actos no merecían reproche penal. Llegó a afirmar que lo ocurrido no era más que una "broma" y una "tradición" entre los centros. "El feminismo es imparable en nuestro país. Somos muchas más las personas que estamos en frente y que nos oponemos radicalmente a estos comportamientos machistas. El caso del beso no consentido de Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso ha mostrado esta realidad", dice el director general del Injuve.

El profesorado "actúa como referente para los niños y niñas, por tanto, la formación en materia de igualdad de género es la única alternativa para frenar la reproducción de la violencia machista", sentencia. Para David Téllez, docente de la UR, "los vestigios de una educación pretérita, con los valores equivocados, sexistas y machistas, todavía anidan en la sociedad y es una importante labor que todos nos miremos al espejo y tratemos de deconstruir aquellos posibles sesgos que podamos tener".