A día de hoy, existen diversos medios de transporte para desplazarte por las ciudades. La situación no tiene nada que ver respecto a la década pasada. Autobuses, coches personales, bicis, taxis, ubers, vehículos turísticos... y patinetes eléctricos. Este último ejemplo es uno de los medios más populares en la sociedad actual, cada vez más personas se atreven a moverse por la ciudad con un patinete eléctrico, debido a su comodidad.

Sin embargo, este tipo de vehículos tienen un alto nivel de peligrosidad y pueden provocar más accidentes que otros. En muchas ocasiones, las personas que los conducen incumplen las normas de circulación al no tener el equipamiento correcto o al circular por vías prohibidas para esos vehículos.

Es raro estar en una ciudad (especialmente grande) sin ver este tipo de situaciones. Ante este grado de peligro, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido lanzar una nueva normativa sobre el uso de este tipo de transporte.

Cambio para 2024

Con la llegada del Black Friday, la DGT ha querido mandar una nueva advertencia para los conductores de vehículos de movilidad personal (VMP). Todos los que se vendan a partir del 22 de enero de 2024 deberán contar con un certificado de que son seguros tanto para quien los conduce como el resto de usuarios. En caso de no tener certificado, no se podrá salir a la calle con tu vehículo. Eso sí, los que se vendan hasta esa fecha y no tengan la certificación, podrán circular sin este permiso hasta el 22 de enero de 2027.

Cabe destacar que un VMP es un vehículo de una o más ruedas que tiene una única plaza y propulsado por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h y que solo pueden estar equipados con un asiento o sillín. Recordamos también que están prohibido circular con ellos por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías, túneles urbanos y aceras en ámbito urbano.