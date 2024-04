Discriminación, rechazo social y violencia hacia las personas trans por su timbre: "Fingía una voz que no era mía"

Las personas trans cuya voz no se corresponde con el aspecto, sufren más trastornos de ansiedad y depresión y discriminación y rechazo. Además, la escenificación de la identidad como los gestos o el timbre de voz ocasiona reacciones de discriminación, rechazo social y violencia hacia las personas trans. Son conclusiones de un estudio del Ministerio de Igualdad (de 2022) que este martes ha destacado la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), con motivo de la campaña del Día Mundial de la Voz, que se celebra el 16 de abril y en la que participa la influencer trans Daniela Requena, que se ha sometido a una intervención para feminizar su voz.

Requena ha acompañado a los especialistas en rueda de prensa y ha reconocido que se ha sometido a una glotoplastia, una reducción de la longitud de las cuerdas vocales mediante una sutura de la parte anterior de las dos cuerdas. "Esta voz sí se identifica con mi cuerpo, con mi persona y mi identidad de género. Yo fingía una voz que no era mía y no me sentía cómoda por eso decidí hacerme la cirugía", ha explicado.

La voz modulada

"Una voz modulada y agradable se relaciona con un mayor éxito laboral y personal, mientras que los trastornos de la voz o la no identificación con la voz que tenemos pueden ocasionar graves problemas de salud mental", ha dicho este martes el doctor Juan Carlos Casado, presidente de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC.

La voz correctamente modulada se asocia con atributos positivos como el atractivo, la fiabilidad o la competencia, dicen los especialistas

Los especialistas se han referido a un estudio reciente publicado en Journal of Voice que destaca que la voz correctamente modulada se asocia con atributos positivos como el atractivo, la fiabilidad, la competencia y el nivel de educación. Sin embargo, una voz grave en mujeres jóvenes -denominada aleteo vocal o vocal fry en inglés- puede frenar incluso la contratación para un nuevo empleo.

La sociedad alude a otro artículo publicado en Plos One -revista científica publicada por Public Library of Science (PLOS)-, aseguran que las voces femeninas de adultos jóvenes que exhiben aleteo vocal se perciben como menos competentes, menos educadas, menos dignas de confianza, menos atractivas y menos deseables sobre todo cuando las escuchan otras mujeres.

La puberfonía

Además, han hablado de trastornos como la puberfonía (voz infantil muy aguda) que provocan dificultades laborales porque "la voz les hace proyectar una imagen frágil y sin autoridad". La aguda se asociaría a "personalidad insegura y baja autoestima". Las personas con puberfonía no tratada tienen "una menor percepción de masculinidad, autoestima, extraversión y estabilidad emocional por las características de su voz, pero más altos en sus niveles de feminidad y amabilidad. Se relaciona a personas no tratadas como menos deseables románticamente que los mismos pacientes una vez tratados", asegura el doctor Felipe Benjumea, vocal de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC.

Otra investigación publicada en Journal of Voice afirma que los trastornos de la voz afectan al funcionamiento y a la calidad de vida. La mayoría de los pacientes con disfonía-pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe- hablan de malestar psicosocial, han subrayado los especialistas.

Cirugías de cambio de voz

La sociedad científica también ha revelado que existe una demanda cada vez mayor de personas que quieren un tono vocal más elevado (más agudo) o menos elevado (más grave). "Hasta la pubertad la configuración anatómica de la laringe es muy similar en ambos sexos. Sin embargo, los cambios hormonales que se dan en ella, hacen que este órgano inicie un desarrollo anatómico diferente que da como resultado una laringe de hombre o una de mujer. Con la cirugía se logra una morfología diferente de los cartílagos que forman el esqueleto laríngeo y una configuración distinta de las cuerdas vocales que trae como resultado unas propiedades de la voz diferentes", ha detallado el doctor Casado.

La laringe masculina es más grande, por lo que sus cuerdas vocales tienen mayor longitud y volumen por lo que producen un sonido más grave al vibrar

La laringe masculina es más grande, por lo que sus cuerdas vocales tienen mayor longitud y volumen por lo que producen un sonido más grave al vibrar. La característica anatómica diferencial más visible y relevante es la prominencia anterior laríngea (nuez de Adán) en la laringe masculina, "de ahí que su extirpación sea una de las cirugías más realizadas en las mujeres transgénero. En la femenina, la parte más prominente es el cricoides a nivel cervical", ha apuntado el doctor Benjumea.

Mujeres transgénero

La mayoría de las personas que optan por la feminización de la voz son mujeres transgénero. El objetivo es modificar el gesto vocal y mantener la tonalidad aguda, asimismo feminizar los patrones neurofisiológicos. "Mediante la cirugía, el otorrinolaringólogo conseguirá convertir una laringe anatómicamente masculina en una laringe femenina", añade el doctor Casado.

La masculinización de la voz suele ser más demandada por hombres que tienen una voz más aguda de lo que se corresponde con su morfología corporal

Entre las técnicas más utilizadas están la aproximación cricotiroidea -cirugía que aumenta la tensión en las cuerdas vocales- y la glotoplastia, esa reducción de la longitud de las cuerdas vocales mediante una sutura de la parte anterior de las dos cuerdas a la que se ha sometido Daniela Requena. Tras la intervención, precisa el médico, es necesaria la intervención de un logopeda para rehabilitar las cuerdas vocales y evitar complicaciones.

Por otra parte, concluyen los especialistas, la masculinización de la voz suele ser más demandada por hombres que tienen una voz más aguda de lo que se corresponde con su morfología corporal. En el caso de los hombres transgénero no es tan reclamada, ya que en su caso la terapia con andrógenos (testosterona) suele resultar suficiente para la consecución de una voz más masculina y duradera aun dejando la medicación. Para conseguir un tono de voz más grave el tratamiento de elección es la terapia hormonal asociada a terapia vocal.