Belén Esteban en el pódcast del extremeño Rubentonces: una confesión íntima y muchas risas

Belén Esteban regresa al foco mediático en el mundo de los pódcast, siendo la primera invitada de la nueva temporada de 'Los 3 Basketeros'. En dicho pódcast, figuran como hosters el comediante e influencer extremeño Rubentonces, además de otros como Jorge Cremades y Bnet.

Durante esta corta entrevista, la colaboradora ha hablado abiertamente con los tres presentadores acerca de su vida tanto personal como profesional. En el ámbito personal destaca la figura de su marido Miguel Marcos, donde ella aclara si es feliz en su matrimonio.

En una de las pudorosas secciones llamada 'preguntas incómodas', ¡sorpersa!, preguntan por aspectos que pongan en una situación complicada a los invitados delante de la audiencia. El encargado de hacer las burdas preguntas es Rubentonces, quien le ha preguntado acerca del estado en el que se encuentra ella en su matrimonio.

'La Princesa del Pueblo'

Cuando el presentador comienza a preguntarle, no le deja ni a acabar la frase, 'La Princesa del Pueblo' no duda al asegurar que es plenamente feliz con su actual marido, por si no quedaba lo suficientemente claro. La situación creó un ambiente divertido entre Rubén y Belén con risas.

Posteriormente, el comediante siguió con otra pregunta: “Pero si se te pone por delante ese famoso que siempre te ha hecho tilín, ¿te lo replantearías?”. Inmediatamente, y de forma tajante, Belén Esteban ha respondido con un claro "no". Pero Rubentonces insistía: "¿Ni un piquito?", a lo que Belén ha respondido sin tapujos: "Qué va… A mí, por ejemplo, me encanta… Brad Pitt, Miguel Ángel Silvestre, Álex González, pero nunca. Yo, mi marido, que es mi hombre perfecto".

Cabe destacar que, Belén Esteban y Miguel Marcos, se conocieron gracias a un problema de salud de 'La Princesa del Pueblo'. Este problema fue que la empresaria sufrió una subida de azúcar a causa de su diabetes y su actual marido fue el encargado de conducir la ambulancia que le llevó hasta el hospital. Desde entonces, han sido inseparables.

Por otro lado, Belén Esteban no ha tenido ningún problema en responder a otras preguntas incómodas, como por ejemplo, alguna relacionada con Mediaset España. "¿A dónde les mandamos ahora mismo?", le ha preguntado el presentador con miedo. La respuesta de Belén ha sido clara: "No, a dónde nos han mandado ellos, mejor dicho", ha respondido con humor. "Yo te hablo por mí, pero con lo que nos quedamos es con que hemos estado 14 años con un programa de máxima audiencia.[…] Ahora todo el mundo critica 'Sálvame', pero todos han ido a una entrevista cobrando".