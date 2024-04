Una mujer ingresa en la UCI tras beber un café con bichos de una máquina del aeropuerto de Palma

Una mujer de 21 años de edad terminó ingresada ayer por la mañana en la UCI del hospital de Son Espases, como consecuencia de la ingesta de un café de máquina que estaba repleto de bichos. La máquina expendedora, que ha sido desconectada, está instalada en el aeropuerto de Palma. Por fortuna, la víctima se ha ido recuperando y ya ha sido trasladada a planta. Una vez que reciba el alta tiene previsto presentar una demanda. De momento, ya ha puesto el caso en manos de un abogado.

Este suceso, según detalló un familiar, ocurrió alrededor de las once de la mañana de ayer en una zona donde se realizan clases de formación para los trabajadores del aeropuerto.

La mujer sacó un café de la máquina. Tomó un primer sorbo y no notó nada extraño. Sin embargo, al rato volvió a tomar un segundo trago y fue cuando descubrió que el vaso estaba repleto de bichos. Antes no se había dado cuenta de la presencia de estos insectos.

De pronto, la joven empezó a sentirse mal. Los labios y los ojos empezaron a inflarse. Fueron sus compañeros los primeros que se asustaron al ver la reacción de la joven después de ingerir el café. Cuando vieron el contenido de la bebida se dieron cuenta que estaba repleta de bichos.

La joven compró un café de esta máquina instalada en el aeropuerto. / Redacción

La joven fue llevada de inmediato al dispensario médico del aeropuerto. Los sanitarios sospecharon que estaba sufriendo un ataque anafiláctico y le suministraron medicación urgente. La paciente tardó mucho tiempo en reaccionar y se optó por avisar a una ambulancia, debido a que la joven cada vez se encontraba peor. Los sanitarios que la atendieron le suministraron más medicación pero debido a su estado y no al no conocer la razón exacta por la que había sufrido esta reacción, se decidió trasladarla al hospital. Fue fue atendida y dirigida directamente hacia la UCI debido a su estado. Durante el traslado dio muestras de empeoramiento, ya que le costaba mucho respirar. La paciente ha permanecido la noche ingresada en esta área de vigilancia del hospital y esta mañana se la ha trasladado a una habitación de planta, debido a que su estado ha mejorado. De momento no sabe la fecha en la que recibirá el alta.

Este incidente fue informado a la empresa propietaria de las máquinas de café del aeropuerto. La medida inmediata que se adoptó fue desenchufar la máquina, que en el día de hoy seguía sin funcionar, a la espera de que algún técnico la revise.

Fuentes del aeropuerto de Palma han señalado esta tarde que se ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Al mismo tiempo, se ha ordenado a la empresa que tiene la concesión de este servicio de venta de deportes que revise todas las máquinas que están repartidas por Son Sant Joan.