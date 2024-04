La paga extra de verano de los jubilados viene con subida

La paga extra de los jubilados, una de las más esperadas del año, viene este 2024 con un importante incremento en la de verano. La revalorización de los pensiones, establecida en 3,8%, hará que los jubilados cobren el próximo mes 1 de julio más de lo habitual. Se verán afectadas por el incremento de las pensiones, en vigor desde el pasado 1 de enero, tanto las contributivas como no contributivas.

Los jubilados cobrarán la extra de verano junto con la nómina de junio. Normalmente suele ingresarse el día 1 de julio, aunque algunos pensionistas reciben el pago unos días antes. Es una medida de algunas entidades bancarias que responde a las demandas sociales para ayudar a los colectivos más vulnerables y a los pensionistas con menos ingresos.

La cuantía de la paga extra es la misma de la mensualidad ordinaria que reciben los pensionistas, aunque junio se recibirá el doble.

Cobrarán la extra de verano, con el incremento correspondiente tras la revalorización de las pensiones, todos aquellos pensionistas con prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social. No obstante, no reciben la extra los pensionistas por incapacidad permanente que derivan de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Toda una noticia, la subida de la extra para los jubilados españoles.