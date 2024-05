El boxeador Antonio Barrul, denunciado por el hombre que agredió presuntamente a su pareja e hija en un cine

El boxeador leonés Antonio Barrul ha sido denunciado por el hombre al que acusó de "maltratador" por agredir a su mujer en presencia de su hija, en una sala de cine de la capital leonesa, durante la emisión de una película infantil a la que el deportista había acudido con su mujer y sus hijos, según informa la Cadena COPE.

La persona agredida había sido denunciada previamente por la Policía por un presunto delito de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El propio Antonio Barrul relató a Telecinco, desde el inicio, que la persona a la que golpeó había mostrado una actitud violenta hacia su pareja hasta que, durante la proyección de la película, los espectadores comenzaron a llamar la atención a esa persona.

Llegado un momento, "enganchó por el cuello" a la mujer y le propinó un golpe a una niña durante un forcejeo, momento en el que el boxeador intervino para recriminarle su actitud, a lo que respondió con "insultos y amenazadas"

Sara Fernández

"No lo justifico, pero fue lo que me salió", declaró Barrul en la entrevista, donde señaló que "la violencia no se justifica", pero insistió en que la persona a la que agredió es un "maltratador" que "necesita ayuda".

Antonio Barrul pidió disculpas por lo sucedido y espera que estos hechos no le afecten en su carrera profesional como boxeador. El boxeador leonés, nacido en el año 1999, es seis veces campeón de España amateur antes de dar el salto a la categoría profesional, ha formado parte de la selección española, con la que ha disputado campeonatos mundiales y europeos.