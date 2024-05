Javier Urra, doctor en psicología: "El 70% de los problemas mentales en adultos se originan en la infancia"

"Vemos a muchos jóvenes que no tienen ilusión ni ganas por vivir; no es que quieran quitarse la vida, sino que no terminan de entender lo que es la vida en sí".

Así lo afirma el prestigioso doctor en Psicología y director clínico de Recurra Ginso, Javier Urra (Navarra, 1957), quien este miércoles ofrece en Murcia una conferencia sobre bienestar emocional infanto-juvenil, una sesión que forma parte de la iniciativa Escuela de Familias, puesta en marcha por la Consejería de Política Social.

Su intervención tendrá lugar en la Biblioteca Regional de Murcia a partir de las 17.00 horas.

Visita esta tarde Murcia para hablar sobre el bienestar emocional infanto-juvenil y el uso de la tecnología. ¿En qué va a basar su conferencia?

Partimos del cálculo de que el coronavirus ha dañado la salud mental de la sociedad en un 20% más de lo que teníamos antes. Entre los grandes problemas que tenemos está, por ejemplo, por qué las niñas de 15 a 24 años tienen una crisis de identidad con su cuerpo, su imagen, su género... Mi criterio es que no es tanto el problema de la herramienta tecnológica en sí, sino quién la consume y cómo lo hace. Es decir, la cuestión no es saber cuánto tiempo dedican estos jóvenes a las tecnologías y a las redes sociales, sino qué tipos de personas lo hacen. Si hay un chaval que es violento, va a buscar contenidos sobre peleas y bandas en la red; si hay uno que se siente muy mal con los demás, seguramente acabará metiéndose en informaciones sobre sectas y grupos cerrados; mientras que los que se sienten mal con su propio cuerpo entrarán en páginas de bulimia o de anorexia.

¿Hay motivos para ser optimista?

Claro, también se hablará de la importancia del deporte, de la naturaleza, del perdón, del sentido del humor, del respeto intergeneracional... Una de las preguntas que deberíamos hacernos también es: ¿por qué no nos damos cuenta de lo bien que funciona la sociedad?

Luego está el problema de aparentar lo que uno no es en redes sociales. ¿Eso también se ve desde edades tempranas?

Pongámonos en el caso de que este fin de semana un grupo de jóvenes adolescentes va a salir en pandilla, aunque no todos lo harán. ¿Qué va a pasar seguramente? Algunos de ellos generarán un ‘personaje’ en la red que no tiene nada que ver con su realidad, ni física ni de personalidad. Es un mundo paralelo que pierde el pie en la realidad.

Y esto llega hasta edades adultas...

El 70% de los problemas mentales que se dan en edades adultas tienen su origen en la infancia. Es un problema que se va arrastrando... Mucho se habla últimamente del trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños y jóvenes. Sin embargo, la depresión infanto-juvenil es un problemón, lo que pasa es que aflora de una forma sorpresiva. En edades adultas y mayores es más fácil detectarla, pero en edades más jóvenes se ve a través de comportamientos oposicionistas o negacionistas. Estamos viendo a muchos jóvenes que no tienen ilusión ni ganas por vivir; no es que quieran quitarse la vida, sino que no terminan de entender lo que es la vida en sí.

¿Por qué se tiene la percepción de que la etapa adolescente es problemática de por sí?

El problema que tenemos con la adolescencia es que nosotros ya no formamos parte de ella, como bien decían mis amigos Antonio Mingote y Antonio Fraguas. Lo que molesta es ver a un adolescente que se tira de cabeza en la piscina cuando tú, que ya eres mayor, tienes que meterte poco a poco y con cuidado. La adolescencia es la etapa de la vida más bonita. Yo caigo muy bien a los adolescentes, ¿sabes por qué? Porque les respeto y les hago preguntas. Es muy importante escucharles o reñirles cuando hay algo que están haciendo mal...

Muchos usuarios viven hoy para lograr la mejor foto que les consiga muchos likes en redes sociales...

Esto es un problema de adolescentes y de adultos. Hay gente que muere por irse de vacaciones a países donde se aconseja no ir. Y luego tenemos a los que se hacen un selfi en una roca ante el abismo. Hay que preguntarse por qué esa gente necesita hacerlo: es una sociedad adolescente, en la que uno quiere ser reconocido, pero, ¿qué aporta exactamente esto? Ser ‘famoso’ o tener ese reconocimiento es algo que es muy efímero.