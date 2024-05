Aumentar el presupuesto e invertir en recursos humanos, la receta para salvar la Atención Primaria

Con la vista puesta en las elecciones europeas y a días de que se celebre un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (extraordinario) para abordar la ausencia de médicos en verano, asociaciones y sindicatos han presentado este jueves un decálogo para mejorar la siempre maltrecha Atención Primaria. Entre las propuestas, una financiación suficiente: al menos el 25% del presupuesto destinado a salud e invertir "de manera clara en recursos humanos" y ofrecer empleo público estable y de calidad mediante la convocatoria regular de Ofertas de Empleo Público (OPE).

En rueda de prensa, representantes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Medicus Mundi, la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria, UGT y CCOO, agrupados en la Plataforma 'Salvemos la Atención Primaria' y de cara al nuevo 'Plan de Acción Primaria y Comunitaria (APyC) 2024-2025' -que se abordará próximamente- han dado a conocer su 'Decálogo de Propuestas' para la mejora de este nivel asistencial.

"Los retos sanitarios en el corto plazo son inmensos y cruciales para el bienestar de las personas. Nos referimos no solo a futuras pandemias, también a las patologías asociadas al envejecimiento de la población -aumento de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.-, a enfermedades derivadas del cambio climático, a la alfabetización digital de los profesionales de la salud y a la incorporación de tecnología emergente, lo que requiere de sistemas de salud robustos", sostienen los firmantes.

Las propuestas

Entre los doce puntos que desgrana el documento, se reclama aumentar el presupuesto sanitario público hasta superar la media europea de más del 7 % del PIB, con el compromiso "firme y finalista" en 2030 o "asegurar centros de salud abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin demoras". La atención telefónica y telemática "es una tarea complementaria y se ha de definir e incluir en la normativa legal sanitaria", añaden.

Las asociaciones, organizaciones y sindicatos tachan de "intolerables las listas de espera que soportan los ciudadanos"

Las asociaciones, organizaciones y sindicatos tachan de "intolerables las listas de espera que soportan los ciudadanos" en los centros de salud y piden que se garantice que las demandas de atención no urgentes se atiendan en menos de 48 horas.

Los recortes

Además, claman por recuperar lo recortado en los últimos años, incrementando el presupuesto, hasta un mínimo del 25% del total del gasto en salud, aumentando un 10% el porcentaje dedicado a la Atención Primaria. Para ello, es necesario alcanzar "un acuerdo estable" entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad. Financiar "adecuadamente" implica, entre otras cuestiones, la integración de las mutualidades de funcionarios en el Sistema Nacional de Salud. Junto a la "reforma fiscal progresiva serán unas herramientas importantes para incrementar los ingresos económicos que sirvan, para reforzar de forma global todo el sistema sanitario público", indican.

Solicitan, asimismo, incrementar el número de profesionales especialistas en Familia y Comunidad en Atención Primaria, unos 8.000 profesionales de la Medicina y 15.000 profesionales de Enfermería, y otros profesionales del nivel asistencial, que "nos acercarían a las medias de los países de nuestro entorno europeo".

Un centro de Atención Primaria / MARISCAL

Para ello se ha de hacer "una implementación real" de la enfermera especialista y una hoja de ruta de convivencia y adaptación al puesto desde el Ministerio que incluya el aumento significativo de formación de estos profesionales durante los 10 próximos años para cubrir la demanda de la población. Actualmente, detallan, hay "unos 18.000 especialistas y se están formando 890 al año, y necesitamos unos 40.000 profesionales en España, por lo que habría que duplicar esta formación y estabilizar a los profesionales que ya tienen la especialidad en puestos definidos".