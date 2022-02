Tiene 19 años y ya es todo un talento. Estudia Bellas Artes en Sevilla. Ha ocupado la primera página de la actualidad con su exposición ‘Los ojos del que mira’, un viaje a la retina que deja libre la mascarilla y que está recorriendo la región gracias a la Fundación CB. Además es tatuador, un día le enseñó sus dibujos a su profesora María Blázquez y a partir de ahí el sueño se hizo realidad.

-¿Tiene un recuerdo de lo primero que dibujó?

-En un DIN A-4 que hice a plumilla con acuarela y tinta china. Le puse arriba una frase que venía a decir ‘con la mirada tengo la cara cansada’, pero no lo recuerdo muy bien. Me basé en una canción que me gustaba. Quedé satisfecho con el dibujo.

-Si pudiera dibujar el mundo a su antojo, ¿cómo sería?

-Lo pondría con colores, alargado, estilizado, deformado, diferente. Me gusta la anatomía, plasmar el cuerpo en mi obra. Pintaría edificios y personas pero pasado todo por mi filtro.

-Su obra ya tiene un hueco en el panorama artístico extremeño.

-Solo quiero que cada serie sea diferente a la anterior, que mi obra evolucione, con técnicas nuevas. Ahora estoy en la senda.

-Además de pintor es tatuador.

-Me gustan muchísimo los tatuajes. Empecé haciendo un curso y a partir de ahí he tatuado a amigos míos. Cuando acabe la carrera me quiero centrar más en esta disciplina.

-¿Cómo ha cambiado la consideración social del tatuaje?

-Ha evolucionado bastante. Están aceptados. Creo que el tatuaje, como la pintura, es cultura. Nadie te mira si llevas un tatuaje. Requiere dedicación y un montón de horas de trabajo.

-¿A qué famoso le gustaría tatuar?

-A Rafa Nadal, que acaba de ganar el Open de Australia. Estaría muy bien y además le daría gran visibilidad a mi talento.

-¿Qué le recomienda al cliente que quiere hacerse un tatuaje?

-Que lo importante es que lo tenga muy seguro, porque un tatuaje es para toda la vida. La idea la tienes que tener tan clara como para saber que nunca te vas a arrepentir de llevarlo contigo. De hecho yo tengo cuatro, y con los cuatro me lo he pensado un montón. Cuando vas a hacerte un tatuaje tienes que ir con el pensamiento de que vas a pasar un buen rato, de que a la consulta no vas a sufrir. Trato de saber en qué momento de su vida están, cómo se encuentran y qué quieren expresar en ese instante tan especial. Están dispuestos a hacerse una cicatriz a sí mismos y yo les ayudo a conseguirlo. Me gusta mucho.

-¿Cómo realiza el diseño?

-Suelo partir del boceto del cliente, pero no copio. Me encanta que mi obra sea mía. Las ideas de los demás pasan por mis manos, por eso mis diseños son únicos y tienen sello propio.

-¿Y seguridad e higiene?

-Ahí no puedes fallar. Usar guantes y tintas buenas de marcas homologadas es fundamental. Cumplo las dos a rajatabla.