Hizo el doble grado de Física y Matemáticas en la UCM, con un año de Erasmus en Estocolmo. Después estudió el Astromundus, que es un máster en Astrofísica y lo cursó entre Austria e Italia. Ahora se dedica de lleno al doctorado en el Instituto Max Planck de Física Nuclear, en Heidelberg (Alemania), desde donde Laura Olivera explica los misterios del universo.

-¿Podremos llegar a descifrar el universo?

-La parte del universo que nos rodea donde las cosas están a suficiente poca distancia como para que nos llegue su luz, se puede comprender. En los últimos 100 años la astrofísica ha dado grandes pasos, de solo conocer los planetas del sistema solar, a conocer miles de planetas que rodean otras estrellas. De no saber qué hay más allá del Sol, a confirmar que vivimos en una galaxia, que existen billones de ellas como la nuestra.

-¿Encontraremos vida en otros planetas?

-Claro. Simplemente porque hay muchísimos planetas, y ya sabemos que las condiciones necesarias para que se dé la vida, pese a no ser extremadamente comunes, no son tampoco tan raras. Si la encontraremos es otro tema, creo que casi seguro descubriremos pistas e indicaciones de la presencia de seres vivos, por ejemplo, un planeta con una atmósfera rica en oxígeno, o rica en compuestos de carbono. Sin embargo, será difícil tener una certeza exacta de que estos indicadores se corresponden con la presencia de vida en un planeta, y dado lo lejanos que están muchos de los que observamos -a distancias que se tardarían en recorrer la duración de varias vidas humanas-, tener una garantía, o incluso llegar a contactar con otras formas de vida es demasiado difícil.

-¿Qué astros le gustan?

-Mi investigación se centra en los procesos más extremos del universo, aquellos que producen radiaciones de bastante energía. En cambio, y por suerte para la vida en la Tierra, ninguno de estos elementos está cerca. El Sol es una estrella muy curiosa para la astrofísica de altas energías, porque produce rayos gamma y cósmicos, que son absorbidos por la atmósfera.

-¿Por qué mueren las estrellas?

-Porque se les acaba el combustible. Dependiendo de su masa, se convierten en algo inerte y denso, como una enana blanca, si es más masiva, produce una explosión, que se llama supernova. El estallido quita las capas externas y deja el denso núcleo, que ha colapsado en sí mismo para formar una estrella de neutrones o un agujero negro, que son los objetos más densos que conocemos.

-Si el espacio es infinito, ¿cómo puede seguir en expansión?

-Esos dos conceptos no son conflictivos, el espacio es infinito, y aun así se expande, porque aunque una cosa sea infinita, no significa que no pueda ser más grande. Un ejemplo fácil son los números, hay infinitos guarismos entre el 0 y el 1 (0.12, 0.123, 0.1234, 0.12345...) pero hay más todavía entre el 0 y el 10. La expansión del cosmos no significa que esté creciendo a los bordes, porque no tiene.

-¿Los jóvenes talentos se van o se quedan en Extremadura?

-En general diría que se van, es una pena pero es la realidad.