Se mueve entre Montijo y Badajoz con la actualidad futbolística de la región siempre muy presente. Ha pasado por Cadena COPE, Radio CDB y Footters. Después, abrió su propio canal de Twitch, y ya cuenta con más de 2000 seguidores. Narró el Mundial para Jijantes, un importante canal nacional de esta plataforma.

¿Qué quería ser de mayor? ¿Era ya de pequeño el típico niño que iba narraba partidos de fútbol en el recreo y mientras jugaba a la PlayStation?

Yo era el típico niño que siempre quiso ser futbolista. Sí que es cierto que mi tía, de vez en cuando, me recuerda que cuando era muy pequeño (allá por el año 1998) tenía un tapete con jugadores que eran muñecos y estaba constantemente narrando las jugadas. Con el paso de los años, y viendo que el fútbol no era lo mío (ríe), siempre quise dedicarme al mundo del periodismo y soñaba con poder narrar partidos en estadios de Primera División.

Estudió Comunicación Audiovisual en la UEX y posteriormente se especializó en Periodismo Deportivo en la Universidad de Sevilla. ¿Qué recuerda como lo mejor y lo peor de estas dos etapas formativas?

Jamás he sido buen estudiante porque me costaba concentrarme. Tampoco soy de memorizar. Es cierto que quizá fue lo más duro durante mi época de universitario. En cambio, las amistades, los momentos o las prácticas es lo mejor que te llevas de ambas cosas. El máster está más centrado en lo práctico: en el día a día. De esta forma se hace más llevadero. No tengo ninguna pega.

Usted es especialista en nuevas plataformas, como Twitch. ¿Qué es lo que más le gusta de este mundo?

Me encanta. Es un lugar donde tienes el ‘feedback’ en la palma de tu mano con una comunidad que está esperando siempre a que llegue la hora para ponerse el directo y desconectar. Disfruto hablando con ellos por el chat, entreteniendo, haciendo reír y, cómo no, con el objetivo de informar. Es una plataforma que te hace volar, ser libre y, aparte de ello, te exige estar al cien por cien. No es solo es hablar a una cámara, es producir, realizar y jugar con el sonido.

¿Cree que estas nuevas plataformas han venido para quedarse o son una moda pasajera? ¿Son complementarias a los medios tradicionales o vienen para comerse a la radio y a la televisión?

Creo que vienen para quedarse. Son años ya con unos datos magníficos, pero jamás se van a comer a la radio o la televisión. Son complementarias. Vemos cómo programas de radio se televisan por este tipo de plataformas y que ambas pueden retroalimentarse. Para mí. la radio es el medio de comunicación más bonito que existe. Ojalá pronto pueda volver a dedicarme profesionalmente a él.

Precisamente en Twitch participó en el equipo de narradores de Jijantes, llegando a narrar la final del Mundial. Para quien todavía le suene a chino todo esto, ¿cómo explicaría su experiencia? ¿Cómo la valora?

La verdad es que viví un sueño. Llevaba un tiempo en el que, por un motivo u otro, no me sentía del todo satisfecho con el nivel que estaba mostrando en mis narraciones. Con la oportunidad que me brindó Gerard Romero (creador de Gigantes), me volví a soltar y disfruté como un niño. Tenía poco que perder y mucho que ganar. Era un canal grandísimo para llevar mi voz más allá. Cada narración la disfrutaba más. Me sentía cada vez más a gusto, hasta tal punto de ser el elegido para narrar una final de un Mundial. Para mi fue un diez.

¿Cree que esas narraciones en Twitch con Jijantes pueden suponer un antes y un después en su trayectoria profesional como narrador deportivo?

Creo, bajo mi punto de vista, que deben de ser un altavoz. Un chico que jamás salió de Extremadura, puso su voz en un canal referente a nivel nacional. Son muchos culés que lo siguen por toda España y era dar un paso más. Creo que surtió efecto, porque aumentamos las visitas de mi propio canal y en mis redes sociales. Aparte de todo ello, te das cuenta del gran talento jóven que hay en la locución deportiva.

Haciendo un paralelismo entre fútbol y medios de comunicación, podemos decir que la Kings League de Piqué es la revolución que representa Twitch. ¿Cuál es su opinión acerca de esta competición tan novedosa?

Pues mira, podría decir que sí. Es una mezcla perfecta entre show, entretenimiento y fútbol. Y todo ello ligado a Twitch. Cambias el fútbol por la información, y de manera paralela se puede pensar. Para mí es una genialidad de Piqué y su equipo, la verdad. Han podido pensar más allá para ofrecer un producto atractivo y accesible. Aunque, eso sí, jamás se podrá comparar con el fútbol de siempre. Un fútbol de siempre que, eso sí, pienso que debería de ser bastante más accesible de lo que es hoy en día.

Para cerrar, una pregunta que seguro que no le habrán hecho nunca (ríe) ¿Cuál es el gol que más le gustaría narrar?

Ahora mismo me volvería loco por cantar un nuevo Mundial para España. Sería el culmen, una meta para mí, sin duda. Es el momento. El gol con mayúsculas. El que hace más feliz a todo un país. Si me dieras a elegir uno, me quedaría con ese. Pero permíteme añadir un segundo, y, tras años y varios intentos, me encantaría ponerle voz al gol que devolviera al CD Badajoz al fútbol profesional.