El cine es un espejo en el que mirarse. La gran pantalla siempre toma como inspiración la realidad del momento. Lo que no se nombra, no existe. Lo cierto es que la personalidad se construye en torno a los referentes con los que crece, para bien o para mal. De ahí la importancia siempre de construir un presente en el que las realidades LGBTIQ+ estén representadas en todos los ámbitos. Y el cine, como fenómeno de masas que es, se convierte en uno de los mayores altavoces.

Si alguien bucea bien la historia del cine puede comprobar que hay testimonio de cine gay desde principios del siglo XX. En 1919 se rodó la película muda Distinto a los demás de Richard Oswald. La cinta se creía perdida hasta que se encontró una copia perdida en los años 70. Muchachas de uniforme de Leontine Sagan se rodó en 1931. Ambas tienen procedencia alemana y esta última es considerada la primera cinta con trama lésbica.

Durante décadas el cine LGBTIQ+ resistió la censura del régimen nazi igual que sorteó la censura del franquismo en España. El investigador Alejandro Melero lo recoge en Violetas de España. Gais y lesbianas en el cine de Franco, que hace mención a la pionera Diferente (Luis María Delgado y Alfredo Alaria, 1961). También Bárbara Rey y Rocío Dúrcal fueron pioneras en interpretar una relación lésbica en Me siento extraña (Enrique Martí Maqueda, 1977).

Con el fin de la dictadura, la producción aumentó de forma considerable. Lo cierto es que desde entonces se ha ido nombrando aunque no siempre desde una perspectiva positiva. Los 2000 dejan mejor estela. Precisamente, Extremadura se hace eco de ese cambio desde hace 25 años. Lo hace a través del festival Fancinegay cada mes de noviembre. Este diario elabora una selección de diez películas que se han exhibido en la cita extremeña en sus ediciones.

‘Retrato de una mujer en llamas’ (2019)

Está dirigida por Celine Sciamma y relata el romance entre una pintora y la mujer a la que debe retratar en 1770. La cinta recibió el premio al mejor guion en el festival de Cannes y en el festival de cine europeo. Formó parte de la sección oficial del Fancinegay de ese año. Está disponible en Amazon Prime.

‘120 pulsaciones por minuto’ (2017)

Dirigida por Robin Campillo. Está ambientada en los 90, momento en el que activistas conciencian sobre el Sida. Ganó el premio del jurado del festival de Cannes. Se proyectó en el Fancinegay de 2017 y se puede ver en HBO Max.

‘Girl’ (2018)

Es la ópera prima del director Lukas Dhont. Lara, la protagonista, es una joven trans de 15 años que aspira a convertirse en bailarina y sufre las dificultades y las exigencias del mundo del ballet profesional. Fue proyectada en el festival Fancinegay de 2018. Se puede ver en Filmin.

‘Carmen y Lola’ (2018)

El primer largometraje que dirigió Arantxa Echevarría y retrata la relación de dos jóvenes gitanas lesbianas. Fue seleccionada en la Quincena de Realizadores de Cannes y proyectada en el festival Fancinegay de 2018, edición en la que recibió además un premio. Está disponible en Movistar+.

‘Moneyboys’ (2021)

La cinta está dirigida por C.B. Yi. Es una coproducción taiwanesa y austriaca. Se estrenó en 2021 aunque a las salas españolas llegó un año más tarde. Retrata la vida de Fei, un joven gay que se gana la vida con la prostitución y que no es aceptado por su familia por su homosexualidad. Está disponible en Filmin.

‘Una mujer fantástica’ (2017)

Está protagonizada por Daniela Vega y dirigida por Sebastián Lelio. Marina, una mujer trans, debe lidiar con el rechazo de la familia de su novio fallecido, Orlando. Fue nominada al Óscar a mejor película extranjera. Formó parte de la sección oficial del Fancinegay en 2017. Está disponible en Filmin.

‘La amiga de mi amiga’ (2022)

La cinta está dirigida por Zaida Carmona y cuenta con referencias continuas --incluso el título-- al cine de Rohmer. Una de las particularidades es que se financió con micromecenazgo. Es definida como «una comedia de enredos bollera a cinco bandas». Formó parte de la programación del Fancinegay el pasado año y está disponible en Filmin.

‘Verano del 85’ (2020)

François Ozon, uno de los cineastas más mediáticos de los últimos años, firma este coming of age ochentero. Está basada de forma parcial en la novela Dance on My Grave de Aidan Chambers. Se proyectó en la edición del Fancinegay de 2020. Está disponible en Filmin.

‘Lola’ (2019)

Está protagonizada por la actriz Mya Bollaers y dirigida por Laurent Micheli. Lola, una joven trans de 18 debe reencontrarse con su padre dos años después de que la echara de casa cuando se reencuentran porque ha muerto su madre. Aunque se estrenó en 2019, se proyectó en el Fancinegay de 2021. Se puede ver en Amazon Prime.

‘Esto no es Berlín’ (2019)

Una pieza singular estrenada en Sundance. Está dirigida por el mejicano Hari Sama. En España ganó varios premios en el festival de Málaga. Carlos, el protagonista, no encaja en ningún lado hasta que descubre un local, el post punk y la libertad sexual. Se puede ver en Filmin.