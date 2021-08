La asociación protectora de animales Galgos del Sur se ha hecho cargo de un perro hallado en Motril, en la costa de Granada, con graves quemaduras en su piel provocadas al parecer con ácido, y lo ha ingresado en un hospital veterinario. En una nota de prensa, la asociación ha señalado que el can fue encontrado por una familia cordobesa la semana pasada en la ciudad costera granadina "en estado lamentable en una cuneta".

Estas dos personas, residentes en Córdoba, y que pasaban las vacaciones en Motril, pudieron comprobar que el animal "estaba deshidratado, muy débil y dolorido por las quemaduras" que presentaba "en todo su cuerpo provocadas por rociarle ácido". Inmediatamente lo llevaron a un centro veterinario en dicha localidad donde recibió las primeras atenciones, donde también comprobaron de que no tenía microchip que pudiera ayudar a localizar a su dueño. Ante la gravedad del animal decidieron contactar con Galgos del Sur, que se hizo cargo del perro, ingresándolo una vez lo trasladaron a Córdoba en el hospital veterinario de dicha ciudad.

Ahora está recibiendo tratamiento con analgesia para paliar el dolor que tiene en las zonas quemadas de su cuerpo, y se le realizan varias curas diarias. Esta semana afrontará una intervención quirúrgica y su recuperación "será muy larga". Según la presidenta de Galgos del Sur, Patricia Almansa, este "no es un caso aislado", pues "el maltrato a los animales esta al orden del día y nos lo encontramos de las formas más crueles". Almansa ha indicado que "es preocupante que, ante la avalancha de casos de maltrato animal en todo el país, tanto Gobierno como ayuntamientos locales no se tomen en serio este problema, y no actúen con contundencia contra los casos de abandono" y otros como éste.