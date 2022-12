La Policía Nacional ha pedido la colaboración de los ciudadanos para identificar a un varón que está presuntamente implicado en una agresión sexual a punta de navaja acontecida en Murcia a finales de octubre.

El hombre en cuestión tiene una edad de entre 20 y 35 años y, tal y como indica el cuerpo, mediría entre 1,70 y 1,80 metros. En el momento de los hechos, el varón tenía un aspecto cuidado, su cabello era negro y lo llevaba rapado por los lados, además de tener cejas gruesas y ojos grandes. Vestía vaqueros de color azul, camiseta oscura, chaleco negro tipo plumas y zapatillas deportivas de color blanco.

El suceso tuvo lugar el pasado 23 de octubre en el barrio del Carmen. Los agentes piden que cualquier persona que pueda aportar algún tipo de información o dato que ayude a identificar al sujeto o a localizarlo se ponga en contacto con ellos a través de los siguientes teléfonos: 968343186 o 680359380.

⚠IMPORTANTE⚠



La @policia solicita #colaboración ciudadana para la identificación de este hombre, presuntamente implicado en un hecho delictivo grave en la ciudad de #Murcia



¿Lo reconoces? ➡📞968.343.186 / 680.359.380



Tu RT nos puede ayudar a localizarlo pic.twitter.com/8zjLchsif7 — Policía Nacional (@policia) 16 de diciembre de 2022

Aunque la Policía indicó que "los investigadores solicitan expresamente no informar del tipo de delito, dado que se pondría en riesgo el resultado final de la investigación", finalmente detallaron que se investiga "un hecho de índole sexual".

La noche del ataque

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y media de la madrugada de este domingo, cuando la chica se disponía a coger el coche y fue abordada por un sujeto, al que no conocía de nada, el cual la amenazó, arma blanca en mano. El hombre, detalló, llegó a introducirse en el interior del automóvil. Acto seguido, el desconocido obligó a la mujer, intimidándola con el arma, a que lo masturbase. Tras hacerlo, echó a correr.

Aunque la agresión tuvo lugar en una zona habitualmente concurrida, junto a un supermercado y una farmacia, al ser de madrugada no había nadie en la calle que pudiese auxiliar a la víctima. La mujer, tras huir el atacante, llamó a su madre para contarle lo sucedido y fue la progenitoria quien telefoneó a Emergencias. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Murcia, que se entrevistaron con la víctima, la cual, afortunadamente, no tenía lesiones físicas. No obstante, se movilizó a una ambulancia, para dar a la víctima, que se encontraba muy nerviosa, asistencia sanitaria.

El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona, donde salió la imagen que ahora difunden a nivel nacional.