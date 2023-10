El análisis de las muestras de sangre y saliva tomadas a los perros que dieron muerte a la joven de 27 años Arancha Corcero el 23 de octubre en un camino rural de La Hiniesta determinarán con exactitud si los cinco canes adultos del pastor investigado por homicidio imprudente, de iniciales P.G.R., participaron en el brutal ataque. Asimismo, podrán indicar si actuaron como una jauría, es decir, de forma conjunta y coordinada, con uno de ellos dirigiendo la manada, hipótesis que se baraja como la más certera desde el primer momento.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 que investiga el suceso comunicaba ayer al alcalde del PP en La Hiniesta, Ricardo Casas Lorenzo, que la custodia de esos animales incautados en el lugar del suceso es competencia del Ayuntamiento de esa localidad, que tiene que mantenerlos en un espacio en cuarentena de 14 días y posteriormente acogidos hasta que la jueza decida si deben ser sacrificados o no. "El Consistorio no dispone de ese espacio, circunstancia que hemos comunicado a la Diputación de Zamora y nos ha respondido que los trasladará a un centro especializado con el que tiene un concierto", ha concretado Casas Lorenzo. Esas instalaciones están situadas en la localidad vallisoletana de Simancas, a donde aún no se ha decidido cuándo se les reubicará.

Por lo demás, se está a la espera de disponer de los resultados del examen clínico de los animales se cotejarán y se completarán con los datos recabados por los médicos forenses durante la autopsia realizada este 24 de octubre en el Instituto de Medicina Legal de Zamora, una intervención que se prolongó durante cuatro horas, entre las cuatro y las nueve de la noche.

Los forenses deberán entrar al mínimo detalle en la descripción de las heridas sufridas por la vecina de Roales del Pan, como el tamaño y forma de las mordeduras, para determinar cuáles fueron mortales y cuáles se corresponden con el instinto de inmovilizar a la víctima para derribarla. Se trata de una maniobra que indica que el perro o los perros que atacan perciben una amenaza para el grupo o sus crías al detectar a una persona cerca y explica que la mayor parte de las numerosas lesiones que sufren las víctimas se localicen en las extremidades, en brazos y piernas, las zonas del cuerpo sobre las que se lanzan los cánidos para derribarla. La huida lleva al animal o animales a atacar por la espalda suele concentrar el mayor número de heridas, así como las zonas vitales que quedan a la vista.

El perro "desaparecido" está localizado

Se continúa barajando como más probable la teoría de que los dos cachorros más pequeños, recién nacidos, "caben en una mano", explican fuentes próximas al pastor, podrían haber escapado del cercado en el que se hallaban pastando las ovejas, donde convivían con los tres mastines y dos perros de carea fueran de mayor edad. Uno de estos animales, de seis meses de edad, es el que no se ha podido capturar, pero sí está localizado, se encuentra con el rebaño dentro del corral móvil, "pero solo se deja coger por el pastor" que podrá entregarlo a la Guardia Civil del Seprona en breve, según indican fuentes próximas al investigado, que se negó a prestar declaración el 24 de octubre en la Comandancia de Zamora donde compareció en calidad de acusado.

El sacrificio de los perros, en manos de la jueza

Será la jueza que investiga el mortal ataque de cinco perros a la joven de La Hiniesta quien decida si deben ser sacrificados o no estos animales, "en ningún caso es competencia de la Junta de Castilla y León", ha manifestado la delegada territorial en Zamora, Leticia García Sánchez. Eso sí, los veterinarios deberán evaluar a los canes para determinar si la agresividad mostrada en la brutal embestida puede reconducirse o no. Los expertos consultados indican que, por lo general, se decide el sacrificio cuando los hechos son de tal gravedad como los que protagonizaron el lunes, cuando mataron a la joven Arancha Corcero a 50 metros del cercado eléctrico móvil situado en las afueras de La Hiniesta en el que se hallaba recluido el rebaño de ovejas con el que pastorean. Queda la duda de si los perros estaban sueltos o si el pastor los dejó dentro del redil y lograron huir al ver a la joven. Al menos, uno de los tres mastines fue hallado con una cadena al cuello rota, según fuentes próximas al caso, que afirman que en la zona del incidente habría aparecido otro trozo de la atadura metálica, lo que indicaría que permanecía sujeto cuando se produjo el suceso.