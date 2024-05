Ética en la era digital: Humanismo e inteligencia artificial, a debate en el Congreso Internacional EBEN

La implementación de la inteligencia artificial en la era digital es una necesidad y, aunque sus beneficios son innegables, no está exenta de riesgos. Los próximos días 3 y 4 de junio, el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres será escenario del XXXI Congreso Internacional European Business Ethics Network (EBEN) que organiza la Universidad de Extremadura, con la asistencia confirmada de más de 250 participantes, procedentes de 5 países, así como de profesionales y empresas de todo el país. Dado el gran interés que ha despertado, la organización ofrece la posibilidad de inscripciones al público en general hasta el 31 de mayo. Toda la información, en este link.

Humanismo empresarial e IA

El tema genérico, según explica el profesor Rafael Robina, coordinador del encuentro científico, es ‘El humanismo empresarial en la era digital: una visión ética de la Inteligencia Artificial’. “Hemos creído indispensable la discusión de dos temas de actualidad como son el humanismo empresarial y la Inteligencia Artificial. Ahora hay muchos seminarios enfocados en lo digital y sus herramientas, pero un congreso enfocado únicamente enfocado al análisis ético no. ¿Se han preguntado alguna vez sobre las consecuencias de vender el iris o de manipular imágenes con IA? En este congreso trataremos de darle respuesta desde el ámbito docente y empresarial”, señala.

“Es un asunto que preocupa a las familias, a los padres, a las asociaciones, a las fundaciones. Por eso decidimos abrir el congreso a la ciudadanía, porque aún hay capacidad para acoger más participantes”, añade.

Descárgate el programa en este link.

Idoia Salazar y Toni de la Prieta. / EL PERIÓDICO

¿Qué es la EBEN?

La European Business Ethics Network (EBEN), coorganizadora del congreso, está integrada por profesores titulares y catedráticos de moral y ética de universidades de todo el territorio nacional que actualmente están investigando en este campo de la inteligencia artificial.

Como conductores del extenso programa del congreso estarán Idoia Salazar García, fundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA), y Toni de la Prieta Antoli, que lidera el Centro de Tecnología Avanzada de Accenture em EMEA South. El 3 de junio Idoia pronunciará la conferencia plenaria: Retos éticos y regulatorios de la Inteligencia Artificial. A Toni de la Prieta le corresponderá la de la siguiente jornada, titulada El Rostro Ético de la Inteligencia Artificial: Nuevos Paradigmas en la Toma de Decisiones Tecnológicas.

Apoyo de revistas científicas

Las más prestigiosas revistas científicas están vinculadas al congreso y publicarán los mejores trabajos científicos aportados para el debate en estos intensos días. Entre ellas, se encuentran Business Ethics the Environment & Responsibility (JCR Q2), Journal of Family Business Management (SCOPUS Q1), International Review on Public and Nonprofit Marketing (SRJ Q3), Intangible Capital (SCOPUS Q3), Ramon Llull Journal of Applied Ethics (SCOPUS Q4) y Revista Empresa y Humanismo (ESCI).

Galardones

Entre los principales alicientes del XXXI Congreso Internacional European Business Ethics Network se encuentran sus galardones, divididos en dos categorías: Premios Empresas y Premios Académicos. En los primeros se han establecido dos modalidades: Ética e Inteligencia Artificial; y Humanismo Empresarial. Los Premios Académicos son: Premio Manuel Guillén, Premio a las dos mejores comunicaciones de cada track y al mejor trabajo EBEN, y premio a la mejor tesis en curso sobre ética empresarial.

Toda la información en la web https://eben.unex.es/