El borrador del proyecto de ley de protección animal que tramita el Gobierno está encontrando importantes frentes de contestación, no solo desde la ya esperada oposición de los cazadores, sino también desde los veterinarios.

El presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, cree que el borrador de la ley de protección y derechos de los animales presentada por el Gobierno a consulta pública va contra los intereses del sector cinegético y del mundo rural, y va encaminado hacia “una dictadura animalista”.

El proyecto propone prohibir la práctica del tiro al pichón o mantener de forma permanente a los animales en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos o patios, que también afecta a la caza de perdiz o de paloma con reclamo, según ha indicado a Efeagro.

La intención de la federación de caza es presentar alegaciones a “todo” aunque cree que el texto, tal cual está formulado, no pasará filtros como el del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros o el propio Parlamento al hacer un uso “torticero” de “algunos” textos legislativos o invadir competencias autonómicas.

“Es una aberración jurídica y tiene visos de inconstitucionalidad”, ha subrayado.

Para Gallardo, de la lectura del borrador, elaborado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, se desprende la sensación de que “vivimos en un absoluto caos y que el gran problema del país no es el paro o los asuntos sociales, sino el derecho de los animales”.

Un concepto, el de derecho de los animales, que se incluye en la norma con la “intención clara de elevarlos a la categoría de humanos y rebajar a los humanos a la categoría de siervos de los animales”.

“Es una agresión más que sufre el sector cinegético», lo que “hace reforzarnos en la batalla que hemos emprendido contra el Gobierno”, ha añadido.

Cree que la propuesta “va en contra incluso del nicho de votantes del PSOE” y que la dirección seguida por Unidas Podemos al frente de dicho Ministerio hará “que desaparezca” del panorama político “en el próximo período legislativo”.

Los veterinarios también rechazan la ley

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo, ha calificado de «contradictoria» y carente de rigor científico el borrador de anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los animales presentado recientemente por la Dirección General de Bienestar animal del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El representante del sector veterinario ha manifestado a Europa Press que el texto de la iniciativa es «sorpresivo» y un «contrasentido» que está realizado de manera «superficial» y por personas «que no saben». «Entiendo que hay buena voluntad pero poco acierto, porque no se han analizado las consecuencias», lamenta.

«A los veterinarios no nos gusta», ha afirmado Calvo, que ve con perplejidad que una ley que busca el bienestar animal le quita a los animales su derecho a la reproducción para garantizar la perpetuidad de la especie, al obligar a su esterilización mientras que se prohíbe, por ejemplo, «amputar una cola a un perro para evitarle un problema en su columna».

«La ley no está pensada», critica el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, que representa al conjunto del sector y que, según asegura, no han sido llamados para elaborar este proyecto normativo.

«Hemos tenido reuniones para otras cosas pero no para esto. Es un proceder distinto, no sé si raro», se queja Calvo, que considera «cuanto menos aventurado» que no se haya tenido en cuenta la opinión del colegio profesional veterinario en este tema. «A lo mejor se han puesto en contacto con alguna asociación veterinaria, pero no con la que representa al conjunto del colectivo», precisa.

De ese modo, ha anunciado que cuando llegue el momento de que el texto se apruebe como anteproyecto o proyecto de ley la OCV presentará alegaciones al mismo.

En todo caso, afirma que los veterinarios están «cien por cien» a favor de identificar a los animales, de garantizar su trazabilidad, su bienestar y de frenar el maltrato pero insiste en que la esterilización obligatoria va en contra del propio bienestar animal, ya que se impide su desarrollo con una práctica que puede tener consecuencias en la salud de los animales, tanto en su crecimiento, como en el comportamiento, al desviar su desarrollo hormonal y, por ejemplo se priva a las perras de su desarrollado instinto maternal.

Para Calvo hay que explicar las consecuencias de la operación de esterilización. «No se puede esterilizar por ley, es un contrasentido con el propio bienestar de los animales», insiste.

«Otra cosa distinta es la regulación de las condiciones para tener un animal o ser criador, para lo cual lo primero es estar capacitado y garantizar unas condiciones adecuadas para el tipo de animal que sea», agrega.

Por último, reclama el derecho a la salud animal sin un IVA del 21 por ciento, sobre todo cuando se está añadiendo a los dueños la obligación de realizar visitas periódicas al veterinario que advierte que muchas personas no podrán pagar. «El derecho a la salud es para los animales y los propietarios, para garantizar una asistencia adecuada», reitera Calvo que justifica el borrador porque el Gobierno ha tomado «decisiones sin contar con el sector».

Prohibido el tiro al pichón

El borrador de la ley de protección y derechos de los animales propone prohibir la práctica cinegética del tiro al pichón o utilizar animales como objeto de recompensa, premio, rifa o promoción.

El texto detalla la prohibición del sacrificio público de animales, así como su uso en espectáculos y otras actividades cuando éstas puedan ocasionar sufrimiento y en las que “puedan ser objeto de tratamiento indigno, tales como el tiro al pichón, el tiro a tubo o prácticas que puedan ocasionar la muerte de animales de compañía o domésticos”, según el borrador consultado por Efeagro.

Se veta, asimismo, alimentarlos con vísceras, cadáveres y otros despojos procedentes de animales que no hayan superado los oportunos controles sanitarios.

Además, los animales que participen en ferias ganaderas, mercados, exposiciones y concursos de similar naturaleza deberán tener acceso a comida y agua fresca de forma permanente, así como un espacio adecuado para refugiarse de las inclemencias climatológicas.

Se prohíbe utilizarlos en peleas (como las de gallos) o en espectáculos públicos como atracciones mecánicas o carruseles de feria, así como la participación de los pertenecientes a especies de fauna silvestre en espectáculos circenses.

El texto recoge aspectos como la prohibición de usar animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones en las que se mantenga al animal de forma antinatural, conforme a las características propias de su especie, o inmovilizado durante la duración del evento.

Se especifican, además, los requisitos a cumplir si se quieren llevar a romerías o ferias, donde es habitual el uso de equinos.

El régimen sancionador se divide en infracciones leves (apercibimiento o multa de 600 a 30.000 euros); infracciones graves, con multa de 30.001 a 100.000 euros; e infracciones muy graves, con multa de 100.001 a 600.000 euros.

