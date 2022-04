¿Has observado que tu ropa ya no sale luminosa de la lavadora? ¿Con restos de jabón o, incluso, poco limpia? No siempre es culpa del detergente, ni del agua, sino de no aprovechar el potencial de la máquina o de una avería no detectada. Conocer plenamente el electrodoméstico nos facilitará la vida, nos ahorrará tiempo y esfuerzo. Sacarle el máximo rendimiento al aparato mejorará el resultado. Por ello, no es aconsejable quedarnos en la comodidad de usar sólo dos o tres programas.

El producto que tienes en casa y es perfecto para limpiar la plata Leer las instrucciones, una acción útil Leer las instrucciones de uso resulta tedioso, pero muy útil si queremos extraer toda la rentabilidad a la máquina. Estudia los programas y utiliza el adecuado para cada tipo de ropa. Además, una vez al mes, límpiala, tanto el compartimento del detergente y suavizante como las piezas de goma. También debes realizar un ciclo de lavado con el bombo vacío con agua caliente. Así, no sólo mejorarás su funcionamiento y los resultados con tu colada, sino que alargará la vida útil del aparato. También te aconsejamos que no cargues la lavadora en exceso. Si el tambor contiene demasiada ropa, no girará y no funcionará al cien por cien. Según los fabricantes, tampoco conviene llenar la máquina con prendas pequeñas porque altera el balance del tambor. Por ello, lo adecuado es mezclar ropa de tamaño diferente. Otra sugerencia es mantener la puerta del tambor abierta tras su uso para facilitar el secado del interior. De esta forma, se evita acumular humedad, la aparición de bacterias y malos olores. Por último, si notas que la lavadora no va como siempre o que hace cosas extrañas, revisa que no haya fugas. Comprueba las mangueras por si se han salido y puedes arreglarlo tu mismo; si no, no dudes en llamar a un técnico.