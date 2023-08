La actriz y presentadora Cristina Pedroche acaba de ser mamá junto al famoso cocinero Dabiz Muñoz. El pasado 14 de julio llegó al mundo la pequeña Laila, que nació en el Hospital Montepríncipe de Madrid. Fue un parto natural y ella misma aseguró que "sin complicaciones".

Menos de un mes después, la presentadora ha posado en bikini en redes sociales para mostrar su cuerpo en el periodo de posparto. Y lo ha acompañado con este texto: "Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación".

3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡️

Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo.

Vida saludable, deporte, comida sana y meditación.

🙏🏽❤️ pic.twitter.com/zv5vzu1tsU — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 5, 2023

Las reacciones a la publicación no se han hecho esperar... "Queridas mamás, no hay prisa. Si tu cuerpo necesita más tiempo que el Cristina Pedroche o Pilar Rubio, no pasa nada, es lo habitual, ha sido una revolución de meses gestar a tu bebé, respétalo y ámalo. Y, sobre todo, no compitas con otras, cada cuerpo tiene su proceso", le respondía una usuaria.

"Cristina, lo que hay ahí es mucho dinero y mucho tiempo. Faltan horas para deporte, comida sana y meditación cuando curras 8 horas al día más otras 2 para ir y volver del trabajo, y al llegar a casa hay que limpiar, cocinar, poner lavadora y atender al crío", la contestaba otro.

Y otra más expresaba: "Mi cuerpo ha tardado años en volver al peso previo a mis embarazos. He tenido suerte, pues me encuentro bien y estoy sana. No he sufrido por ello. Porque lo más importante en este tiempo ha sido vivir y disfrutar de lo principal, que ha sido mi familia. Hay mujeres que nunca vuelven a su talla anterior. Y no pasa nada. Estar sana es lo importante. Asumir los cambios también".