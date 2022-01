Es la relación del momento. Todo el mundo habla de ella y de Antonio David Flores. Y sobre todo de cuando empezaron a salir. Y eso que la polémica originada por la portada de la revista Lecturas donde hemos podido ver unas imágenes de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia, una nueva compañía femenina con la que parece que habría empezado una relación más allá de una simple amistad, ha eclipsado el panorama mediático y también a Antonio David Flores y Marta Riesco. Si hace unos días solamente se hablaba de Marta Riesco, reportera y periodista de 'El Programa de Ana Rosa', y de Antonio David por confirmarse, por ambos, la relación sentimental que mantienen desde no se sabe cuándo... ahora parece que los dos tortolitos han pasado a un segundo plano.

Marta Riesco faltó un día de esta semana a trabajar porque se encontraba indispuesta tras el protagonismo que ha adquirido en los medios de comunicación, pero al día siguiente no se lo pensó y acudió a su puesto de trabajo a seguir demostrando que es una de las mejores reporteras que hay en televisión. Eso sí, ahora las vistas están en este fin de semana.

¿Dónde está Antonio David Flores? Según Chelo García Cortés, el que fuera colaborador de televisión llegaba este jueves a Madrid en su vehículo propio y hacía su acto de presencia en el Hotel Villamadrid -donde siempre ha hospedado cuando ha venido a la capital-...

No obstante, Diego Arrabal, a través de su canal de YouTube, confirmaba este martes que Antonio David Flores y Marta Riesco ya no estarían juntos: "A día de hoy la pareja ha roto, me lo ha dicho una fuente muy fiable en la que confío", anunciaba el periodista. Además, Diego Arrabal aseguraba que, según su fuente, Antonio David Flores ya le habría comunicado la noticia de esta ruptura a su "círculo más cercano". Diego Arrabal también apunta que Antonio David Flores y Marta Riesco no se siguen en redes sociales, algo a lo que prefiere no darle mucha importancia porque no sabe si antes lo hacían.

Nuevo giro de tuerca en la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Mientras diferentes medios de comunicación - entre ellos nosotros - especulábamos con los términos del acuerdo de divorcio de la pareja, la ganadora de 'Supervivientes' ha roto su silencio y ha dejado claro que ni divorcio ni separación, puesto que ninguno de los dos tiene pensado hacer ningún documento tras su ruptura.

Así lo contaba este lunes, en 'El programa de Ana Rosa' la periodista Marisa Martín Blázquez después de hablar con Olga y de que la sevillana, a pesar de su deseo de permanecer alejada del foco mediático, le diese permiso - consensuado con Antonio David - para desmentir su separación formal.

Una decisión que se une a la de continuar viviendo bajo el mismo techo, puesto que el padre de Rocío Flores seguirá en el domicilio conyugal cuando esté en Málaga - ya que pasa mucho tiempo en Madrid por temas profesionales y legales, además de por su relación con Marta Riesco - y esto no va a cambiar por el momento.

Pero, ¿cómo está Olga en estos momentos, cuando ya han pasado días desde que saltó a la luz el romance de Antonio David con la reportera? "Está bien" confiesa su hermana Rosa Moreno, uno de sus grandes apoyos y en quien la empresaria se ha refugiado tras su separación.