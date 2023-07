¿Llegará algún día la paz entre Shakira y Gerard Piqué? Ahora hemos conocido gracias a las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez que entre ellos ha habido un nuevo desencuentro. Al parecer, la cantante estaría muy molesta con el futbolista porque no estaría cumpliendo el convenio que ambos firmaron sobre la custodia de sus hijos.

La artista no comprendería que Piqué ceda la custodia de sus hijos a terceras personas cuando es a él a quien le perteneciese hacerse cargo de los menores. "Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su periodo vacacional" aseguran las periodistas en 'El Periódico'.

Al parecer, "Shakira no ha autorizado en ningún momento que los niños pasen parte de su periodo vacacional con familiares o terceros", pero... ¿quiénes son esos terceros? Bien, Europa Press era testigo hace unos días de cómo dejaba a sus hijos junto a su madre.

Mientras atendía a sus compromisos laborales, el exfutbolista conversaba con Montserrat Bernabeu, quién se encontraba dentro de su coche junto a sus nietos, para más tarde acceder a las oficinas sin los pequeños Milan y Sasha. Unas imágenes que pueden haber molestado mucho a la artista y haberle dado un toque de atención a su expareja.