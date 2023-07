La pareja formada por María Becerra y J Rei se encuentra de viaje en Mikonos, donde están disfrutando de unos días de relax y tiempo en pareja antes de que ambos retomen su agenda profesional. Tras un año de relación, han decidido aprovechar su escapada a Grecia para comprometerse.

La Nena de Argentina, como es conocida la cantante, se refirió a este hecho usando una foto en la que se ven las manos de ambos con el anillo de compromiso. Además, añadió la frase "Me dijo que sí. ¡J Rei comprometidos, te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar. Qué afortunada soy de haberte conocido".

Mientras que por su lado, J Rei publicaba un vídeo de las manos de ambos añadiendo "La vida se trata de tomar buenas decisiones, y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé... No hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días, ¿quiénes se comprometieron?"

El inicio de la relación

El inicio de la relación se remonta a un año atrás, cuando apenas hacía medio año que la argentina lo había dejado con su antigua pareja 'Rusherking', mientras que por su lado, J Rei lo había dejado con Cazzu. Según confirmaron ambos, se conocieron por redes y rápidamente conectaron. Una semana después, el cantante le pedía salir a la argentina, en una cita que el propio J Rei tildó de desastrosa.