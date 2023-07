Los Beckham siempre han tenido una relación muy cercana con la familia real británica. David y Victoria tenían una amistad muy estrecha con los exmiembros de la Casa Real, Harry y Meghan. De hecho, fueron un gran apoyo para la pareja en su boda. Sin embargo, según ha informado el medio británico 'Daily Mail', esta relación parece haberse roto. Los rumores saltaban el pasado abril de 2022, cuando los Markle no estuvieron presentes en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Tampoco asistieron al debut de Leo Messi con el Inter de Miami, equipo de David Beckham.

Según ha informado el medio "La amistad entre los Beckham y los Sussex está completamente rota". El motivo de esta supuesta enemistad se debe a las sospechas que tienen los duques de Sussex sobre unas supuestas filtraciones que habrían hecho los Beckham sobre ellos. Algo que habría enfadado al exfutbolista inglés, quien no puede llegar a creerse estas acusaciones.

Una fuente cercana a los Beckham le ha contado al medio británico que "David y Victoria fueron a la boda de Meghan y Harry, además, fueron un gran apoyo cuando Meghan llegó al Reino Unido. Pero ahora cualquier reconciliación es muy poco probable".

Las nuevas relaciones por las que Meghan ya no necesitaría a Victoria

Como dicen en Reino Unido la ex Spice Girl ha sido 'Markled', es decir, unida a la lista negra de Meghan. No obstante, no es la única, en esta lista también se encuentra el padre de la exactriz, Ninaki Priddy, amiga de la infancia de la duquesa, o la estilista Jessica Mulroney, examiga de la protagonista de 'Suits' y cuyos hijos fueron paje y dama de honor en la boda. Aunque esto no significa que la estadounidense esté cerrando su círculo social, al contrario, nuevas personas han entrado en este, por ejemplo, la empresaria Victoria Jackson o la peluquera Amanda Leone.