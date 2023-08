Amiga de Albert Rivera, Tamara Gorro fue la única persona con la que el expolítico habló tras publicación de sus imágenes en actitud cómplice con Aysha Daraaui en Ibiza. A pesar de que las instantáneas publicadas por la revista Lecturas eran de lo más reveladoras -abrazados en el agua, la actriz acariciaba con la lengua la oreja del catalán- la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' desmentía rotundamente la relación, asegurando que después de su reciente ruptura con Malú, lo último en lo que pensaba el ex líder de Ciudadados era en volver a enamorarse.

El tiempo ha demostrado que la influencer tenía razón, puesto que este miércoles Semana ha revelado que la nueva ilusión de Rivera no es la artista catalana de origen marroquí, sino una diseñadora e influencer llamada Carla Cotterli con la que ha sido pillado derrochando apasionados besos, caricias y abrazos en la isla pitiusa.

Y, como no podía ser de otra manera, Tamara se ha pronunciado sobre las importantes novedades en la vida amorosa de su amigo que, como deja claro, no tiene novia a pesar de lo que se ha publicado sobre su nueva ilusión: "Cada uno tiene que hacer su vida de la mejor manera sin hacer daño a nadie, y creo que él como cualquier persona lo está haciendo. Está disfrutando y ya está. Tanto él como cualquier persona, como yo, imagínate que me ves cada día con un amigo, ¿qué va a ser? ¿mi novio? A lo mejor una vez sí, pero no va a ser siempre" apunta.

"Carla no es su pareja como tal. De aquí a no sé cuanto pues no se sabe, pero hoy por hoy, que yo sepa, no, no, no" asegura, dejando entrever que por el momento es una amiga especial de Albert que en un futuro se podría convertir en su novia, pero que aun es demasiado pronto para llamarla así.

Hablando de amores, Tamara confiesa que anímicamente está por fin "muy bien" y, aunque "hombres no hay" en su vida, "estoy súper enamorada porque tengo dos hijos espectaculares, a mi madre, mis abuelos, mi sobrinas, mis amigos...". "En el amor nunca se sabe, pero estoy tranquila. Me estoy empezando a enamorar de mí" desvela, sin cerrar la puerta a volver a enamorarse un año después de su separación de Ezequiel Garay con el que, asegura, tiene una relación maravillosa.