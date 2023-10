La semana pasada no se hablaba de otra cosa que no fuera la sonada ausencia que iba a ver en la boda de Isa Pantoja el fin de semana: la de su madre. Hace unos días, no enterábamos por el periodista Antonio Rossi, que ya dejaba caer que algo estaba pasando, que la cantante ha estado de lo más preocupada con pruebas médicas.