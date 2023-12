Destrozado por el fallecimiento de su hermana Concha Velasco este sábado, y tras dos días repletos de emociones encontradas tras haber sentido tanto en la capilla ardiente de la inolvidable actriz como en su funeral en su ciudad natal, Valladolid, lo querida que era, Manolo Velasco rompe su silencio.

Todavía asumiendo que la icónica 'chica yeyé' se ha ido, su hermano desvela cómo era su relación con ella, y reconoce su preocupación por sus sobrinos Manuel Velasco y Paco Marsó, que adoraban a su madre y no sabe cómo sobrellevarán esta durísima pérdida.

"Tres días muy duros. Me gustaría que la recordásemos como la artista que era. Hombre, es que hay dos cosas como he dicho, una era la hermana que era y otra la artista, entonces para mí siempre será una hermana y para la gente será una artista estupenda, y supongo que la recordarán así" ha apuntado con tristeza.

Dolido porque en los últimos tiempos se haya especulado con que tenían una relación distante, Manolo confiesa que tenían sus desencuentros pero niega lo que se ha llegado a publicar sobre ellos: "Teníamos nuestras diferencias, ¿qué hermano no se pelea con otro hermano? Y los dos únicos pues imagínate". "Es que me hace mucha gracia que se pregunte eso porque la familia es la familia y la artista es la artista, entonces como familia y hermanos te peleas, te quieres, te odias, te no sé qué y ya está. Luego viene lo otro" ha asegurado, afirmando que su relación con ella siempre fue magnífica.

"Es una cosa que tampoco hay que darle mucha vuelta, pero me molesta que hablen de la familia, de la gente que no existe como son mis padres y no se informen. Dicen unas barbaridades que no se pueden aguantar, eso es de lo único que me quejo, lo demás sois estupendos, nos tratáis divinamente, pero por favor, informaos. Quedamos gente viva como soy yo y sus sobrinas entonces no digáis tonterías, nada más" ha zanjado.

Tras el fallecimiento de su hermana, si algo preocupa a Manolo son sus sobrinos Manuel y Paco: "Han estado tanto con la madre y la madre ha sido demasiado grande, y arropaba como las gallinas a los pollitos. Ahora, de repente, la gallina desaparece y se quedan los pollitos solos, y me preocupa". "Pero son dos chicos estupendos, que tienen su trabajo y lo van a hacer divinamente, y tienen la vida resuelta y no pasa nada. Me preocupa siempre pensando en familia, no en artistas ni nada" ha explicado, revelando que aunque Manuel sea más extrovertido y Paquito más introvertido, ambos adoraban a su madre.