Carolina Moura sorprendía hace unos días por sus declaraciones en el programa de Youtube 'La influencia show' hablando de Íñigo Onieva. Y es que, ya hace meses supimos que el marido de Tamara Falcó había intercambiado unos mensajes con ella, pero hasta ahora, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' no había hablado sobre ello públicamente.

"No sabía quién era. Simplemente era un tío que me había escrito y me había felicitado varias veces el cumpleaños" comentaba la influencer, contextualizando la fecha de estos mensajes cuando Íñigo ya estaba saliendo con Tamara Falcó.

Carolina habló con su madre ante la insistencia de 'este chico' y fue ella quien le abrió los ojos y le hizo saber de quién se trataba. "Mi madre es cotilla, 'Sálvame Deluxe', máxima. Me preguntó si sabía quién era Tamara y los busqué por cotillear, no sabía ni quién era Tamara, imagínate" explicaba la influencer.

Unos mensajes, los de Íñigo, que nunca tuvieron respuesta por parte de esta: "El tío me había escrito un montón de veces. Él me hablaba y hablaba, pero lo hacía él solo" y que ahora han salido a la luz azotando de nuevo la vida del empresario y la Marquesa de Griñón.

A la pregunta de si le "enviaba mensajes picantones", ella asegura que sí, y que "lo intentó", aunque no recibió respuesta por su parte.

La respuesta de Onieva

El programa de Telecinco, 'Fiesta', abordó este tema y, en exclusiva, obtuvo la primera reacción del empresario. "Nosotros estamos bien, nosotros estamos a otra cosa", ha asegurado el marido de Tamara. "No hay ruptura, ni crisis".