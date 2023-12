Ivonne Reyes y su hijo Alejandro han tenido que luchar para demostrar la paternidad de Pepe Navarro, expareja de la presentadora. Sin embargo, tras muchas polémicas dentro y fuera de la pequeña pantalla, la cosa no llega a puerto.

El 'culebrón' entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro parece no tener fin. Uno de los últimos capítulos fue realmente sorprendente: la identidad del padre biológico del hijo de Ivonne Reyes. Socialité, el programa de televisión de Telecinco, desveló que la actriz venezolana recibió de un empresario millonario 6.000 euros al mes durante tres años. Concretamente desde 1999 (año en el que nace Alejandro) hasta 2002, año en el que fallece este empresario.

No obstante, madre e hijo han recibido una de las mejores noticias que podían esperar. En casi todas sus intervenciones públicas a Ivonne Reyes se le llena la boca cada vez que habla de su hijo. Y no es para menos. Ahora, Ivonne Reyes está de celebración el nuevo logro que ha conseguido su hijo. La que fuera concursante de 'GH VIP' ha querido felicitar públicamente a Alejandro Reyes tras conocer que este es uno de los candidatos a ser nominado para los Premios Goya 2024.

"Enhorabuena mi vida. Un pasito más. Estoy orgullosa", ha escrito junto a una instantánea en la que se puede ver cómo su hijo en común con Pepe Navarro es uno de los actores de la película 'Balas y Katanas' que dirige Nacho Serapio, uno de los actores nominados para la candidatura a 'Mejor Actor de Reparto'.

En otra publicación, le ha dedicado más palabras cariñosas al exconcursante de 'Supervivientes'. "Brindo, por que tengas mucha claridad mental y espiritual. Pase lo que pase, sigue alimentado el bello se humano que eres, mientras estemos en este paseo llamado vida. Te quiero tanto". Pepe Navarro, por su parte, se ha mantenido en silencio y no parece que vaya a decir nada acerca del logro de su presunto hijo.

Así fue su experiencia en los Premios Platino

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro fueron dos de los rostros conocidos sorpresas en la alfombra roja de los Premio Platino. Madre e hijo, que tienen una relación súper estrecha, se pasearon por este eventazo derrochando complicidad y han charlado, largo y tendido, con los medios de comunicación que se encontraban cubriendo los premios.

"Para mí es un chute de energía espectacular" confesaba Ivonne, que se siente muy orgullosa por el progreso de su hijo en el ámbito del cine. Alejandro, por otro lado, confesaba que sigue trabajando duro para cumplir su sueño: "Sigo en ello, estuve hace poco en Estados Unidos y acabo de volver, es un placer en este evento porque conoces a mucha gente y admirado a todos los actores que pasan por aquí".

Alejandro desvelaba que la profesión "me parece muy exigente y disciplinado, pero quien la sigue la consigue". Alejandro aseguraba que "sigo estando en la misma página que es la actuación y el arte dramático, un camino que es duro, pero que no es imposible". Además, su madre no puede estar más contenta de poder acompañar al joven a este tipo de eventos: "yo feliz de venir con Alejandro porque nos divertimos, conocemos a los actores... vamos comentando la producción, el guion...".

Si hay algo que siempre ha llamado la atención de Alejandro es su educación a la hora de atender a los medios de comunicación, sobre todo cuando las preguntas no son tan cómodas... una actitud que le marcó Ivonne cuando cumplió la mayoría de edad, tal y como comentaba ella: "Al principio sí, pero después me ha sorprendido porque yo no estoy siempre ahí y él ha dado su respuesta" y añadía: "como tiene su mundo y se sigue preparando, tiene muchas tablas"