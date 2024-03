Se desvela la verdad de Asraf: "Han hecho falta 24 horas para ver cómo es él"

Demostrando una vez más que tratándose de 'Gran Hermano' no hay nada escrito ni podemos dar nada por hecho, la gran final del reality este jueves ha acabado sin ganador. El maletín estaba entre Asraf Beno y Lucía después de que la audiencia decidiese que Manuel era el tercer clasificado, pero tras una noche repleta de emociones y con un empate técnico, la app del programa se colapsaba impidiendo a la audiencia votar por su favorito. Y sorprendiéndonos una vez más, la organización decidía que las votaciones se alarguen hasta este domingo, cuando por fin conoceremos al ganador de la segunda edición de 'GH DÚO'.

Pletórico y confesando que se ha mostrado tal y cómo es por primera vez, y que lo mejor que se lleva de esta experiencia es a todos sus compañeros, Asraf protagonizaba un romántico reencuentro con Isa Pantoja, su "cari", a la que no dudaba en plantar un apasionado beso tras confesar lo importante que ha sido este reality para él porque fue en la casa de Guadalix donde conoció "al amor de su vida", la hija de Isabel Pantoja, en 2018. "Se ha cerrado un círculo para mí y he sido yo en todo momento" ha explicado muy emocionado.

Una vez acabada la gala, y a pesar de que 'técnicamente' todavía quedan 3 días de concurso, Asraf se reencontraba por fin no solo con su mujer sino también con sus dos hermanos y algunos de sus mejores amigos. Desubicado y sin poder dejar de sonreír, las cámaras de Europa Press fueron testigos de cómo al abandonar las instalaciones de Mediaset, y antes de poner rumbo al hotel en el que se alojará hasta el domingo, se despedía cariñosamente de su rival, Lucía, y de sus familiares, a los que protagonizaba un efusivo abrazo.

"Estoy muy feliz, muy feliz, muy contento, ¿qué más se puede pedir?" ha confesado de lo más sonriente, agradeciendo que la gente haya valorado su perdón público a su suegra Isabel Pantoja durante el reality.

A su lado, una Isa Pantoja todavía nerviosa, reconociendo que aunque está "muy feliz porque los porcentajes están súper igualados" no sabe qué pasará el domingo: "Hay que apretar los últimos votos más todavía estos dos días. Así que yo animo a todo el mundo a que vote una persona natural, real y como es Asraf, ¿no? Que ha hecho falta 24 horas para ver cómo es él".

Sobre una posible reconciliación con su madre ahora que la artista ha retomado su vida social, la peruana se muestra más bien escéptica y admite que "esa es otra historia". "Paso por paso" ha añadido, dejando claro que ahora mismo su prioridad es apoyar a Asraf hasta la re-final de este domingo.

Antes de irse a su habitación para ponerse al día y celebrar su reencuentro, la pareja ha charlado en el hall del hotel con algunos concursantes como Ivana y Finito, y los hermanos del modelo, plétoricos ante la posibilidad de que Asraf se convierta en el ganador de 'GH DÚO'. "Es la mejor persona que he podido conocer en mi vida" ha asegurado su hermano pequeño, mientras Anuar ha destacado el gran papel de su cuñada Isa como defensora: "Estaba claro, no esperaba menos de ella después de lo que vimos en Supervivientes y cómo le defendió. No tenía la menor duda de que lo iba a hacer mejor incluso, si pudiese, en esta edición".