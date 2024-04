Última hora del embarazo de Tamara Falcó: Julio Iglesias lo desvela

Demostrando que son una caja de sorpresas y que no hay reto que se les resista, Chabeli y Julio José Iglesias se lanzan a las reformas del hogar en su primer programa de televisión juntos: 'Los Iglesias. Her-manos a la obra', un formato de TVE que promete convertirse en un gran éxito y donde los hijos de Julio Iglesias e Isabel Preysler trabajarán mano a mano para para reformar las casas de diferentes celebrities tanto en Madrid como en Miami.

Una ilusionante aventura que presentarán públicamente este miércoles y para la que el cantante ha regresado a nuestro país este miércoles, aunque en esta ocasión sin la compañía de su novia, Adriana Romero, con la que este verano celebrará su primer aniversario de relación.

Aprovechando la ocasión, no hemos dudado en preguntarle a Julio por los insistentes rumores de embarazo que han perseguido a Tamara Falcó en las últimas semanas, tras publicar diferentes imágenes en redes sociales con prendas amplias en el abdomen, lo queha activado las alarmas acerca de que la marquesa de Griñón podría estar esperando su primer hijo 9 meses después de su boda con Íñigo Onieva.

"Ay, no tengo ni idea. Creo que no" ha revelado el artista con espontaneidad, reconociendo que aunque no sabe nada, el embarazo de su hermana le pillaría por sorpresa completamente.

Más sonriente se ha mostrado cuando le hemos preguntado por la última confesión de Tamara, que no ha dudado en contar en 'El Hormiguero' que su marido cree que la nueva canción de Enrique Iglesias, 'Fría' -cuya letra habla de un hombre un poco golfillo y de infidelidades- podría ir sobre él. Algo que Julio no ha querido comentar, aunque su gesto risueño deja claro que a la posibilidad de que su hermano se inspirase en Iñigo para componer su último tema le resulta tan surrealista como a todos nosotros.