José María Almoguera reacciona a las palabras de Carmen Borrego tras su reconciliación con Paola Olmedo

La familia Campos sigue en el ojo del huracán, aunque sin suda alguna los protagonistas ahora son José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego. La disputa familiar sigue dando mucho que hablar, y es que este fin de semana, el nieto de María Teresa Campos aprovechó para hacer una escapada a Andorra con su supuesta exmujer, Paola Olmedo.

Aunque muchos especulan con que este reencuentro podría ser debido a que ambos quieren mantener una buena relación debido al hijo que tienen en común, lo cierto es que parece que la pareja se ha dado una segunda oportunidad, algo que la hermana de Terelu ha comentado en televisión: "Espero que no se arrepienta, porque cuando estás con una pareja que no quiere a tu familia, no quiere a tu madre, ni a tu tía, ni a tu prima, ni a tu hermana, nunca puede terminar bien. Es mi opinión".

El equipo de Europa Press ha podido hablar con José María, aunque esté tan solo ha caminado en silencio sin querer dar detalles y sin confirmar si se trataría de una reconciliación. Tampoco ha querido desvelar si podría ser un montaje, tal y como muchos comentan. Un tema delicado del que no quiere entrar en detalles.

Sobre el apoyo que recibe por parte de su madre y los consejos que le está dando desde la distancia, prefiere no opinar. Y es que tampoco sabemos si el hijo de Carmen Borrego realmente es feliz en estos momentos, si piensa que Paola se está aprovechando de él o si simplemente es algo que ambos tienen acordado desde el primer momento que se dio a conocer la noticia de su separación.

La unión que sigue manteniendo con la familia de su supuesta expareja es un tema realmente delicado para las Campos, que parece que también andan desconcertadas con la situación que están atravesando. Momentos difíciles a los que José María ha contestado con una leve sonrisa que seguidamente ha desmentido: "No, no estoy sonriendo".

Las únicas palabras que el hijo de Carmen ha querido concedernos en estos momentos, ya que sigue optando por el silencio y de momento parece que no tiene pensado aclarar la situación que está viviendo.