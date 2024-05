Nuevo 'zasca' de Carmen Lomana a Isabel Preysler: "Llega tarde a la modernidad"

De todos es conocida la rivalidad entre Carmen Lomana e Isabel Preysler. La madre de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, es la imagen de una nueva campaña publicitaria de gafas de sol y Lomana, siempre a la última en cuanto a tendencias, no ha dudado en darle un 'zasca' a la 'reina de corazones'. "Yo tengo cantidad de gafas, esto es como antiguo, hace como cuatro o cinco años que yo llevo haciendo publicidad de gafas", asegura la televisiva empresaria en declaraciones recogidas por Europa Press.

Lomana considera que Preysler tiene que trabajar para no aburrirse: "Me parece muy bien, que se debe aburrir, que necesitará toda esta historia, pero ha llegado un poco tarde la modernidad".

Carmen también envió un mensaje a Isabel, ya que considera que ha llegado tarde a Instagram: "Llega tarde a mover Instagram, tienes que ser muy activa, divertida, aguantar a los haters, todo esto pero con sentido del humor. Yo ya estoy en Tik Tok, pero no tengo tiempo, no me llega la vida, voy derrapando por la vida".

Lomana asistió al último estreno de 'Tenorio' en el Teatro Real de Madrid al que acudió con un conjunto de dos piezas bicolor en blanco y negro. Tan natural y sincera como de costumbre, la 'influencer' aprovechó para defender a Nebulossa en el festival de Eurovisión: "A mí me gusta, simplemente por ser España ya Me gustan, ya son mis favoritos".

Conocedora de las críticas, Carmen sentenció: "Creo que lo hicieron muy bien, es una canción muy festivalera, con mucho ritmo, con una letra con mensaje donde se reivindica que a las mujeres no tienen por qué llamarlas zorras por todo, por muchos motivos me gusta".