Confirmada la relación entre Ana Herminia y Finito de Córdoba: "Un tonteo..."

Antonio Montero ha llevado este viernes a 'TardeAR' una grabación de una conversación telefónica que ha tenido con Ana Herminia esta semana tras su desaparición de los platós de televisión que ha arrojado mucha luz sobre todo lo que está pasando en su vida.

Sus palabras han llamado mucho la atención porque le ha dado la razón a Bárbara Rey sobre lo que les pasaría: "Ahora le doy la razón a mi suegra que, igual que te suben igual te destruyen, ¡qué razón tenía!" y es que Ana entiende que el trato que está recibiendo Ángel y ella en los platós no está siendo el adecuado.

Además, ha dejado claro que "a esa señora no la he insultado, solo le dije que se callara un poquito" porque "Ángel le ha salvado el culo a la madre" y por eso no entiende que ahora diga "que me va a demandar a mí porque apoyo a Ángel públicamente".

Sin pelos en la lengua, Herminia ha confesado que "Ángel es un luchador, no hizo las fotos del rey con doce años por nada, se metía en las escuchas para que a la madre no la jodieran. Ángel es muy duro".

Sobre la polémica que ha habido con Finito de Córdoba, le ha comentado al colaborador que "le conozco cuando tengo 17 años, yo era una niña preciosa, yo vi toreros a saco y cuando se dio cuenta de que era virgen, hizo una 'espantá'".

No niega que "hubiese un tonteo, pero no te puedo afirmar una relación porque no la ha habido. Cuando él quiso entrar a matar le dije 'soy virgen' y el otro 'espantá', y ahí quedó". Además, ha asegurado que "yo a Juan no le voy a vender en la vida, no cambio mi paz, yo ya he tenido muchísimo dinero ganado por mí y esto no me merece la pena".

De esta manera, Ana ha hablado públicamente sobre lo que tuvo con el torero y ha zanjado esta polémica de la que se lleva hablando durante semanas en los platós de televisión y que ha sido uno de los motivos que le han llevado a abandonar la pantalla.