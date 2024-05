El hijo de Ortega Cano ya no será padre, así lo ha anunciado su pareja: "No tenía elección"

Hace unos meses salía la noticia de que José Fernando, hijo de Ortega Cano, iba a ser padre de su segundo hijo. En aquella ocasión, la que era su supuesta pareja, Michu, anunció con alegría el embarazo, en un momento en el que la sombra de la infidelidad planeaba sobre la pareja. José Fernando y Michu se habían dado una nueva oportunidad según los rumores, pero pasaron pocos días después del embarazo hasta que salieron unas imágenes del hijo de Ortega Cano con otra mujer.

En esta ocasión, la noticia del aborto la ha dado la propia Michu, que ha anunciado que iba a ser un embarazo con gran riesgo, por lo que ha tenido que tomar la drástica decisión de pararlo de forma inmediata. "Me encuentro bajita de energía, con anemia y en tratamiento", fueron los motivos que dio la madre a una conocida revista y por lo que tomó la decisión de frenar el embarazo.

Michu ha dejado claro que no es una decisión tomada a la ligera, ni mucho menos, y que ha valorado todas las posibilidades para tomar la decisión final. "Era mi salud o mi salud. O un hermano para Rocío o que mi hija se quedara sola", detalló hablando sobre el proceso que le ha llevado a tomar esta drástica decisión.

La intervención se produjo el día 8 de marzo y no estuvo acompañada por José Fernando, el cual lleva ingresado cinco años en el Centro Psiquiátrico San Juan de Dios, del cual puede salir de vez en cuando con los permisos que le otorgan. Michu estuvo acompañada por su tía y también contó en la entrevista lo que sintió durante la intervención.

"No voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida", explicó la que iba a ser madre por segunda vez. Pese al dolor que lleva consigo, quiere pensar en positivo y asume que su hijo no está solo. "Quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado".