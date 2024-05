Marta ya muestra su tripa de embarazo tras el silencio de Matamoros: "Con todo el amor del mundo "

Marta Riumbau ha sorprenido a todos con una noticia que no esperábamos: ¡Está embarazada!. Una vez más la influencer ha recurrido a su cuenta de Instagram para compatir con todos sus seguidores esta sorprendente y feliz noticia con la que nos ha dejado a todos 'con al boca abierta'.

"A 15 de enero de 2024 he tomado la decisión ser mamá soltera", comienza diciendo Marta en su vídeo, grabado aquel día de enero, justo después de haber pasado las navidades con el exconcursante de 'Supervivientes', que ya no vive en su casa. Después, se puede ver cómo afronta en solitario este proceso que tuvo su punto culminante el 5 de febrero, día en el que le realizaron la trasferencia embrionaria. "Finalmente fuiste tú y un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Somos tú y yo, eres especial y voy a dejarme la piel para que seas la persona más feliz del mundo" continúa relatando Marta durante el vídeo.

De esta forma, confirma que va a ser madre soltera. En 2022, Marta dio el paso de someterse a una vitrificación de óvulos, un método del que ella misma habló en sus redes sociales. La influencer decidió llevar a cabo el proceso "independientemente de lo que fuese a hacer en un futuro, aunque su reserva ovárica era “anormalmente baja" para su edad, por aquel entonces 34 años, como consecuencia de la endometriosis que sufre. Por ello, se sometió al proceso dos veces y la segunda consiguió seis, "así que en total pude vitrificar un total de diez ovocitos sin fecundar", explica en una entrevista para la revista Hola.

Ruptura con Matamoros

Por otro lado, cabe recordar que Diego Matamoros hace un mes, recurrió a sus redes sociales para compartir cómo estaba viviendo su momento actual y el revés que dio en las últimas semanas.

El texto comenzaba reconociendo que es una tarea ardua la de compartir una noticia tan difícil como lo es una ruptura y más, confirmando que ha había sido él quien había tomado la decisión de poner punto y final a su historia: "Me encuentro ante la difícil tarea de compartir con vosotros un cambio significativo en mi vida personal. Después de mucha reflexión y consideración, fui yo quién tomó la decisión de terminar mi relación con Marta. Aunque esta decisión marca el final de nuestro capítulo como pareja, quiero que sepáis que seguimos compartiendo nuestro hogar y nuestra vida con mucho cariño y respeto mutuo".

También quiso aclarar que le ha costado tomar la decisión y que ambos siguen teniendo buena relación hasta el punto de seguir compartiendo piso a pesar de no estar juntos: "Esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Ha sido el resultado de un profundo autoanálisis y comprensión de lo que ambos necesitamos en este momento de nuestras vidas. A pesar de los cambios, hemos seguido viviendo en la misma casa, apoyándonos el uno al otro en nuestros caminos individuales hacia el crecimiento y la felicidad, sin que ninguna de las partes se canse de la existencia de la otra".

No obstante, por el momento el influencer e hijo de Kiko Matamoros no se ha pronunciado sobre el embarazo de su expareja.