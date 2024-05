Ana Herminia se confiesa: “Ángel cuando se siente agobiado, me lo hace a mí…”

Los últimos acontecimientos que ha protagonizado Ángel Cristo Jr. en “Supervivientes 2024” han sido los más polémicos de esta última edición. Después de desaparecer durante horas en la selva hondureña de Cayos Cochinos y de que el equipo tuviese que recurrir a los servicios del ejército, con helicóptero incluido para su localización, pudimos ver como el programa tomó duras represalias con su inmediata expulsión.

Ángel Cristo Jr estaba consiguiendo convertirse en uno de los grandes favoritos del público para ganar esta edición, sin embargo, lo tiró todo por la borda en este arrebato de locura. Según el propio Cristo, sus acciones estaban justificadas por situaciones que habían tenido lugar detrás de las cámaras, aunque reconoció estar arrepentido y pidió disculpas en directo.

Sus disculpas no fueron suficiente y el programa se mostró duro y firme en su decisión: “Has puesto en riesgo la vida del equipo y nuestros compañeros”.

80 días después de tirarse del helicóptero, Ángel Cristo llegaba al plató de Telecinco dispuesto a dar todas las explicaciones y afirmaba que la vuelta a la realidad estaba siendo especialmente dura. “Lo que uno vive allí no se puede explicar con palabras (…) He sido yo mismo en lo bueno y lo malo, ahora mismo estoy muy sensible, salir de allí y volver a la civilización ha sido un golpe muy fuerte”, confesaba a cámara antes de reencontrarse con su pareja Ana Herminia.

Con un semblante serio e impávido, entró al plató de televisión y tomó asiento frente a Sandra Barneda, donde le esperaba un interrogatorio en el que se derrumbaría varias veces. Durante la entrevista el ambiente era tenso y Ángel no disfrutó del reencuentro con sus familiares hasta que terminó este momento.

Pasado el mal trago, Ángel pudo por fin abrazar a Ana Herminia, la cual le estaba esperando con visible ilusión detrás del equipo de cámaras. Ella ya comentaba semanas atrás, que quería mantenerse alejada de los platós. Y aunque no quería perderse la llegada de Ángel, el hecho de que su salida fuera disciplinaria, le impedía a ella poder recibirlo frente a cámaras, y tuvo que permanecer en un segundo plano. Aún así, le preguntaron cómo había vivido ese momento: “El reencuentro ha sido espectacular, me moría de amor. Lo necesitaba ya en casa” confesaba Ana Herminia sin poder disimular su alegría.

Ambos se mantuvieron abrazados, esperando finalizar el trámite en el que Ángel estaba pasando un mal momento, y es que no sólo debía excusarse por su imprudente acción durante el programa, también le tocó dar la cara por las declaraciones machistas que tuvo hacia Arantxa del Sol.

Ángel Cristo da la cara por sus declaraciones sobre Arantxa del Sol

Nada más llegar al plató, Ángel Cristo pidió disculpas por las desafortunadas declaraciones que hizo sobre las mujeres en medio de su pelea con Aurah Ruiz. “No voy a justificar la frase que dije, solo quiero pedir disculpas (…) Elegí unas palabras que no son propias en mí, generalicé, pero fue porque he vivido un año muy duro, no sé por qué lo dije, pero no lo quiero justificar…No soy machista, me he criado con mujeres, para mí son lo más importante. Me equivoqué”, concluyó.

Ana Herminia regresa a los platós de Televisión

Poco le duró a Ana su decisión sobre mantenerse alejada de la televisión, pues fue el viernes cuando decidió sentarse en ¡De viernes! , programa de Telecinco conducido por Santi Acosta y Bea Archidona.

Allí se ha sincerado y ha contado que tras varios días juntos ha comprobado como Ángel viene muy tocado. Ella no quiere juzgarlo, quiere que olvide lo que ha pasado y sólo busca que él sienta amor. También ha confesado que la reacción de Ángel al escaparse en los Cayos Cochinos, es algo habitual en él.

"Él estaba buscando silencio, escapar de todo lo que había aguantado y vivido. Ángel cuando se siente sin fuerzas, agobiado, cuando ya no puede más, me lo hace a mí. Se va y se pierde tres horas, muchas veces he ido yo detrás de él a buscarlo", añadía la invitada a '¡De viernes!'.