El demoledor dardo de Lucía Rivera a la exmujer de su padre Eva González

Recién llegada de unas merecidas vacaciones en Mallorca en las que como nos cuenta ha podido desconectar y descansar sobre todo mentalmente, Lucía Rivera no se ha perdido el estreno de la serie 'Bardot' en Madrid y, más clara que nunca, ha lanzado un demoledor dardo a la exmujer de su padre, Eva González, que no ha pasado inadvertido.

Al preguntarle por la amistad que ha entablado con Kika, hija de María Cerqueira Gomes -pareja de Cayetano Rivera desde hace un año- la modelo ha lanzado una pulla a la presentadora de 'La Voz' con la que ha dejado claro la 'enemistad' que siempre tuvo con la Sevilla: "María y Kika son dos mujeres que menos mal que llegaron... son como menos mal que llegaron a mi vida dos mujeres tan maravillosas, la verdad". "Yo soy protectora y necesitaba gente... es como que nos parecemos mucho, es genial. Contar con gente que te llevas bien es mejor que no tener conexión, y estoy encantada con ellas dos" ha reconocido evitando mencionar a Eva aunque no cabe duda de que hablaba de ella al referirse a "gente" con la que no tenía "conexión".

Confirmando que su padre está feliz con la portuguesa con un "eso ya lo veis vosotros, no me metas ahí", Lucía nos ha contado cómo se encuentra Cayetano tras la cogida que sufrió el pasado viernes en Las Ventas: "Me pilló en Mallorca y me he asustado mucho. Gracias a Dios todo está bien, él está bien dentro de lo que cabe, ya os tendría que decir él más sobre más cosas que yo no quiero hablar, es su privacidad, lo importante es que esté bien, sano". "Es muy valiente, para mí demasiado, es una pasión lo que tiene, es su vida" explica, confesando que ella no va a verle a las plazas porque el torero no la deja. "Aparte tampoco iría, le apoyo en todo, pero lo paso muy mal, me da mucha ansiedad y pánico" reconoce presumiendo del gran momento que atraviesa su relación con su padre.

Centrada en su carrera de modelo, la hija de Blanca Romero adelanta que tras su aventura en Milán -donde vivió varios meses para abrirse camino a nivel internacional- entre sus planes está "la idea de irme a Londres en septiembre porque Milán me aburría un poquito. Yo necesito actividad". "En Italia me sentí un poco sola, es una ciudad solo para el trabajo, la gente no sale a tomar vinos, es menos social y yo necesitaba esa parte social, me agobié bastante. Así que me he venido y me voy a Londres en septiembre que además hay buenas opciones de trabajo allí" añade.

Su corazón, como confiesa, está solo en estos momentos. "Qué hago mejor que ser libre, no hay mejor que estar soltera, para mí estoy muy bien, la verdad, muy feliz conmigo misma, estoy soltera pero no sola". Y es que como asegura, su trabajo es un handicap para encontrar pareja. "Si un día tengo que estar en Ibiza, mañana en Londres y pasado en Formentera* París, todo eso en una semana, creo que el pobre chaval o chavala no lo entendería" apunta, admitiendo que su fama en España tampoco facilita 'ligar': "Fuera soy más libre en todos los sentidos. Se acercan sin conocerme, me gusta más".

Tras hacer públicos sus problemas de salud mental, Lucía nos cuenta que ahora mismo, recién llegada de sus vacaciones, "estoy como en una nube. Ando bien de ansiedad sorprendentemente porque soy una persona con mucha ansiedad, no por otra cosa". "La ansiedad va por sitios, un día te ataca a picores en la piel, otro día a la cabecita, otro día a las relaciones... Ahora mismo estoy sin ansiedad, estoy en un photocall hablando, eso es que no tengo ansiedad, si no, no vengo" ha confesado con una sonrisa.