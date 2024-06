El triángulo Patricia Pardo, Christian Gálvez y Marta Riesco

Tras la polémica entrevista que Marta Riesco concedió al nuevo espacio televisivo “Ni que fuéramos”, conducido por María Patiño y que cuenta con la colaboración de sus compañeros en Sálvame, la relación de Patricia Pardo y Christian Gálvez ha vuelto a estar bajo los focos.

Patricia Pardo y Marta Riesco fueron compañeras de cadena durante los meses en los que el amor entre Patricia y Christian comenzó, por lo que la ex de Antonio David conoce de primera mano algunos detalles de esta etapa, que no ha dudado en desvelar durante sus más de tres horas de entrevista en TEN.

Almudena Cid y Christian Gálvez pusieron fin a su relación a finales de 2021, después de 11 años de matrimonio y 15 de relación. Su separación ha sido sin duda, una de las más polémicas del mundo televisivo en los últimos años. Y es que los motivos de esta ruptura quedaron claros meses después, cuando el presentador revelaba su nuevo amor por Patricia Pardo.

Si aún quedaba alguna duda sobre la infidelidad que sufrió Almudena Cid, Marta Riesco las despejó el pasado el lunes al confirmar que esta historia de amor, había surgido mucho antes de lo que nos hicieron creer. Según ella, en esa época, “Patricia y yo compartíamos ciertas cosas”. Y dejaba caer que en marzo de 2021, Patricia y Christian ya hacían cosas juntos, pese a que él, todavía estaba casado con Almudena Cid. La ex pareja no confirmó su separación hasta finales de ese mismo año, y meses después salió a la luz su noviazgo con la periodista gallega.

Pero no se quedó ahí, también usó a Christian Gálvez y Patricia Pardo para comparar su relación, con la que ella tuvo con Antonio David Flores y denunciar que la cadena para la que trabajaban, no las trató de igual manera al desvelar sus relaciones. Según Marta, a Patricia la protegieron, mientras que a ella, la expusieron al máximo, llegando a acorralarla en situaciones que no le resultaron para nada agradables.

Las declaraciones de Marta Riesco han causado un gran revuelo en el mundo del corazón y los medios, sin embargo, Patricia Pardo ni Christian Gálvez se han pronunciado aún sobre las declaraciones de la ex de Antonio David Flores.

La pareja actualmente está viviendo un momento idílico tras el nacimiento de su nuevo hijo Lucas. Aunque Patricia ya era madre de dos niñas, es la primera experiencia para Christian quién ha confesado que es una experiencia “maravillosa”.

Mientras tanto, ‘Ni que fuéramos’ sigue ganando popularidad, consolidándose como un espacio donde las figuras públicas pueden compartir su verdad sin filtros, algo que Marta Riesco ha demostrado con creces en esta reveladora entrevista.