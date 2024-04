Las apuestas de Versace para su nueva campaña: Cillian Murphy y Anne Hathaway

Donatella Versace apuesta por un toque irlandés en su nueva campaña. El ganador del oscar por su papel protagonista en 'Oppenheimer', Cillian Murphy, coprotagoniza la campaña 'Versace Icons' junto a Anne Hathaway, que fue lanzada el pasado 3 de abril.

Esta colección tiene como objetivo crear un espíritu contemporáneo y con una elegancia atemporal, al igual que ofrece nuevas prendas indispensables de armario para hombres y mujeres. Las prendas destacan por su versatilidad para su fiel público pero manteniendo su sello de Medusa.

Ambos se muestran entusiasmados ante este nuevo trabajo, ya que se sale de lo habitual en ellos. Por otro lado, no es la primera vez que estos actores comparten pantalla, dado que en 2012 trabajaron la película de 'El caballero oscuro: la leyenda renace', del galardonado director Christopher Nolan.

“Fuertes, directos, icónicos. Para mí, Anne y Cillian son dos de los mejores actores de la actualidad”, afirma Donatella Versace en un comunicado. “Personas excepcionalmente talentosas y amables a las que admiro y respeto, dando lo mejor de sí mismos. Muy Versace”

Por la parte de Anne, no sería la primera vez que trabaja para esta firma, la actriz declara: “me llena de emoción y de orgullo que se me considere una mujer Versace y estoy encantada de unirme de nuevo a la familia de la casa para una nueva campaña de la colección Icons". Pero, para Cillian, esta sería su primera colaboración con la firma italiana.

El toque irlandés de Versace

La firma anunció el fichaje de Cillian un mes después de su aclamadisimo Oscar. El actor daba pistas de su posible colaboración con Versace al llevar un esmoquin de Atelier Versace hecho a medida en dicha gala. Esta será la primera vez que Murphy colabore con Versace, esta campaña lo convierte en un símbolo de elegancia.

Donatella también mostró su entusiasmo por la incorporación de Cillian Murphy y está muy feliz de poderle dar la bienvenida a la firma. Ella elogia el trabajo del actor y su cautivadora esencia en la pantalla, lo que le dará vida a la esencia de la firma italiana.

El anuncio está inspirado en las icónicas campañas masculinas que Versace lanzaba en los 90. Cillian se viste con prendas de 'Versace Icon', una línea centrada en prendas esenciales de armario. El natural de Cork le da su toque al elegir él mismo la banda sonora del spot, se trata de un grupo dublinés Fontaines D.C., con la canción 'Boys in the Better Land'.

El actor irlandés es reconocido por ser una persona tímida e introvertida, de lo que se han hecho montones de memes, por lo que en sus grabaciones no suele ver sus imágenes, pero para este anuncio Cillian está dispuesto a ver las imágenes de éste.