Star Ocean The Second Story R recibe enemigos, un nuevo nivel de dificultad y mucho más.

Square Enix ha distribuido la actualización 1.10 de ‘Star Ocean: The Second Story R’. El parche gratuito en consolas PlayStation, Switch y PC, añade al formato una nueva dificultad, además de varios desafíos, incluida la presencia de jefes adicionales. A nivel práctico, lo anterior quiere decir que los jugadores del remake 2.5D de la aplaudida segunda entrega de la serie que revitaliza el juego de rol de 1998, podrán enfrentarse a enemigos de asalto adicionales tras terminar el juego, revisitar la aventura con un nuevo modo de dificultad, y apoyarse en más armas, entre otras cosas.

Modo Caos

El nuevo nivel llamado modo “Caos” introduce una variante implacable del videojuego, que se acompaña de enemigos de asalto adicionales (los Diez Sabios). Además, a partir de ahora es posible enfrentarse de forma individual a cada uno de los Diez Sabios una vez completada la historia principal. Cada Sabio cuenta con un ataque especial único y los jugadores reciben una joya única al derrotar a cada uno de los enemigos de asalto adicionales. Estas permiten contar con el apoyo de los Sabios dentro del sistema de acciones de asalto.

Nueva colección de finales

Al mismo tiempo una vez que se han alcanzado diversos eventos dentro del juego, se desbloquearán nuevas ilustraciones de PNJ creadas por Yukihiro Kajimoto. Entre los personajes con nuevas ilustraciones se encuentran Regis, Allen, Mariana, Eleanor, Clyde y Leifath. Es posible ver todas las ilustraciones de los personajes desbloqueados durante la historia desde la pantalla del título, y también las ilustraciones de los personajes jugables. Tras aplicar la actualización también será posible ver todos los finales desbloqueados hasta el momento desde la nueva colección de finales, disponible dentro del menú Especial de la pantalla del título. Además de armas, piezas de equipo y accesorios ahora también es posible restablecer el nivel del personaje conservando los objetos conseguidos, para así poder seguir desarrollando el personaje en Nueva partida+.

Star Ocean The Second Story R recibe enemigos, un nuevo nivel de dificultad y mucho más. / CEDIDA

RPG clásico con una jugabilidad moderna

‘Star Ocean The Second Story R’ es un remake HD-2.5 del original de PlayStation, esto quiere decir que mantiene la estética original de los modelados 2D utilizados por Tri-Ace en entornos 3D. Al mismo tiempo, presume de escenarios completamente rediseñados con Unreal Engine 4, algo que garantiza un nivel superior de detalle e inmersión. Además de la renovación técnica, el remake también ofrece cambios en su jugabilidad, con mayor presencia de personajes que no están en el grupo activo, incluye líneas para todos los personajes, así como una banda sonora remasterizada.

Esta historia épica comienza con Claude, un oficial de la Federación que se descubre teletransportado a un planeta místico. Mientras busca la forma de regresar a su hogar, conoce a una joven llamada Rena y se embarca en una misión para intentar salvar a su pueblo y cumplir así los dictados de una antigua profecía. Iniciarás tu aventura en el papel de Claude o de Rena y, en función de tu elección, las perspectivas y los aliados que puedes reclutar serán distintos. Irás conociendo mejor a los miembros del grupo a través del exclusivo sistema de acciones privadas, para así desarrollar tus relaciones y desbloquear diferentes finales.