No hay día que no salga a la luz alguna información relacionada con José María Almoguera y Paola Olmedo. La última, tras su reciente escapada juntos a Andorra que ha desatado los rumores de reconciliación un mes después de su separación, es que alguien de su entorno estaría traicionándoles a cambio de dinero. Un traidor cuya identidad no ha sido descubierta todavía. Y a pesar de que Carmen Borrego ha confesado en televisión que no quiere hablar más sobre José María, no ha podido contenerse y le ha lanzado un nuevo 'zasca' cuando le hemos preguntado si su distanciamiento tiene solución.