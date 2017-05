Abierta una investigación para depurar responsabilidades por los daños a las letras turísticas de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Debiera saber la alcaldesa, o quien la aconseja en la materia, que estas letras, de un peso considerable, por muy de hormigón que sean, pueden dañarse en las esquinas por impactos de no excesiva potencia. Con independencia de la disconformidad que algunos mostramos con el coste de estas letras y su concordancia en el ambiente de una Plaza antesala de la ciudad monumental, los traslados cada vez que haya un acontecimiento de masas en la Plaza Mayor no son recomendables para su integridad. Así puede llegarse a la conclusión de que el lugar para su exhibición no es el más adecuado.