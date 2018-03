La Junta mantiene abril como fecha para iniciar la obra de la ronda este de Cáceres

El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, aseguró ayer que el inicio de las obras de la ronda este «no va a sufrir retraso sobre la planificación prevista», que es que den comienzo durante el mes de abril. Para evitar el efecto que sobre el comienzo de los trabajos tiene la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura «se enfocarán de manera distinta las labores de la dirección facultativa de las obras», añadió el consejero.

Navarro explicó que lo que se hará es «reforzar» el trabajo de los propios funcionarios y «como apoyo» se contará con personal externo con contratos menores hasta que pueda estar adjudicado el nuevo concurso de asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras de la ronda este. Serán contratos «por pequeñas cuantías para reforzar los medios propios de la administración con apoyo de empresas privadas y siempre respetando los márgenes de la ley de contratos», detalló el titular de Economía. En estas contrataciones los trámites son más cortos por lo que, por lo reseñado ayer por el consejero, se espera que su resolución no dificulte que las obras se puedan iniciar durante el mes de abril.

La Comisión Jurídica de Extremadura declaró la nulidad del procedimiento seguido en el concurso que se convocó a mediados del pasado año para contratar la asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras de la ronda este. La resolución de la comisión es del pasado 8 de marzo y el concurso se ha anulado cuando ya contaba con propuesta de adjudicación y la firma de los contratos era el único trámite que faltaba por completar para iniciar la obra.

La Consejería de Economía e Infraestructuras acatará la resolución de la comisión, órgano consultivo de la Junta, y convocará «de inmediato» una nueva licitación. Para evitar que se tenga que esperar el medio año que se tardaría en resolver es por lo que se toma la decisión anunciada ayer por Navarro en su respuesta a una de las preguntas realizadas tras el consejo de gobierno.

La dirección facultativa de la obra es desempeñada por personal funcionario de la dirección general de Infraestructuras de la Junta. Pero esta obra, al igual que otras que acomete la administración, cuenta con una asistencia externa por una empresa privada. Por tanto por un lado se convoca la ejecución de las obras, concurso que ya está resuelto y con los contratos firmados, y por otro se saca a licitación la asistencia técnica a la dirección de las obras.

LA RECLAMACIÓN / Este segundo contrato es el que aún no se había firmado porque se recurrió la propuesta de adjudicación. En la resolución de esta reclamación es donde la comisión jurídica acuerda la declaración de nulidad de todo el procedimiento porque, entre otros motivos, los términos del pliego de condiciones administrativas no eran claros y no permitían una interpretación lógica por las empresas. El recurso, presentado por la Ute que quedó segunda en la adjudicación de los dos tramos en los que se divide la ronda, se basada en que con una interpretación literal del texto del pliego tenía que haber sido la adjudicataria del contrato de la asistencia técnica de uno de los tramos de la nueva vía.

Habrá un nuevo concurso, pero «como esto va a tardar unos meses, cuatro, cinco o seis, en resolverse, mientras tendrán que reforzar sus trabajos los propios funcionarios y, con algunas de las herramientas que la ley de contratos pone a nuestra disposición con contratos por pequeñas cuantías, reforzaremos los medios propios con apoyo de empresas privadas», explicó ayer el consejero de Economía.

Con esta fórmula se esquiva el retraso en el inicio de las obras que conllevaba la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura. Navarro subrayó en dos ocasiones que la decisión de la comisión se llevará a la práctica pero «no va a afectar a los plazos previstos para el inicio de las obras». Desde la consejería se recordó ayer que esa previsión «continúa siendo iniciar las obras durante el mes de abril».

Los contratos para la ejecución de las obras están firmados. El tramo uno, que va desde la carretera de Miajadas a la conexión con la carretera de la Montaña, se adjudicó a la oferta de la Ute formada por Senpa, Aglosan y Araplasa por un importe de 10,7 millones, mientras que el tramo dos, desde la conexión del camino al santuario hasta la glorieta de la Universidad Laboral, se adjudicó a la propuesta de las empresas Gévora, Majoin y Durantia por 9,8 millones. La financiación de estas obras se acomete en cuatro anualidades (2017-2020), según la propuesta de adjudicación.