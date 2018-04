«Sin avances» en la investigación sobre el robo de la pistola de Cacho

vaya titular: "la pistola de Cacho". Que falta de respeto. Este periódico está sembrao. ¿se le ha ocurrido a algún periodista preguntarle al señor Mateos - concejal delegado de la policía MUNICIPAL - si nos mintió o no en la rueda de prensa que ofreció a principios de marzo en la que nos aseguró que las cámaras de la comisaría grababan? ¿ustedes señores periodistas no se dan cuenta que si nos mintió HAY QUE PEDIR LA DIMISIÓN de este señor? A mi me da lo mismo si es de derechas, de izquierdas, falangista o bolchevique, lo que no puede ser es mentiroso y hay que saber si lo es o no. Exijo EL PERIODICO que en la próxima rueda de prensa le pregunte si es verdad o no que las cámaras grababan. Y también exijo se lo pregunten al delegado del gobierno.