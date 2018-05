Susana Padilla: «Mi inexperiencia en política es uno de mis valores»

Es la sorpresa. Cuando se pensaba que el rival de Salaya sería Fernando Solís, que concurrió a las primarias de 2014, al final será Susana Padilla, ingeniera de Obras Públicas y graduada en Educación Infantil y Primaria, que trabaja en su empresa del sector de la construcción. Los representantes de su candidatura en estas primarias son Fernando González y Gema Bohoyo, militantes de la agrupación socialista. Ayer aseguró que detrás de su candidatura no está Leonor Martínez Pereda, que fue la tercera candidata en las primarias anteriores.

--¿Por qué ha dado el paso de presentarse a las primarias socialistas?

--Porque entiendo que es necesario dentro de un partido democrático dar una opción a mis compañeros de poder elegir otras alternativas. Quiero participar en los asuntos de mi ciudad porque creo que puedo aportar mucho.

---¿Quién está detrás de su candidatura?, ¿con qué apoyos cuenta?

--Detrás de mi candidatura están militantes del partido y cuento con el apoyo de aquellos compañeros que me han animado a presentarme.

---¿Quién forma su equipo?

--Son personas de mi confianza que pertenecen al partido. Todas comparten el deseo de que la sociedad cacereña progrese.

--Aunque el apoyo para presentarse proceda de militantes de base, ¿hay algún cargo o excargo del partido que respalde su candidatura a las primarias?

--En las bases del partido hay de todo, militantes con cargo y militantes que no lo tienen, pero lo importante son las ganas de llevar a cabo un proyecto diferente. Algunos tienen cargos, otros no. Son gente muy implicada en el partido y en el devenir de la ciudad.

--¿Son los miembros de su equipo personas sin una trayectoria en la política?

--Hay de todo, gente de la sanidad que ha tenido cargo político o de la educación que también lo ha tenido, además hay otros que no lo tienen, que son militantes llanos, profesionales muy formados y con ganas de trabajar, hay de todo.

--¿Cómo le puede afectar que solo lleve menos de un año como militante?, ¿es muy poco tiempo para representar al partido en una candidatura a la alcaldía?

--Las propuestas no deberían ser medidas por el tiempo que se milita en un partido, sino por la capacidad y la ilusión de aquellos que nos presentamos con un equipo que nos respalda. Mi falta de experiencia en política es uno de mis mejores valores. No he vivido, ni vivo ni pretendo vivir de la política. Cáceres necesita un equipo sin ataduras, que no arrastre ningún tipo de lastre y que no haya hecho de la política su modus vivendi.

--Esa falta de experiencia y su novedad, ¿le favorecerá o le perjudicará?

--De bueno tiene que no llevo lastre de ningún tipo. Mi mejor valor es mi bagaje profesional y el ser una mujer independiente, madre y emprendedora, que está en la realidad de la calle. Como negativo no le veo nada. Mi objetivo es rodearme de gente cualificada en su sector, mi único temor es no elegir bien al equipo que me va a acompañar en esta andadura.

--¿Tiene la sensación de que su candidatura se enfrenta al aparato del partido?

--En absoluto. Quizás por mi poca experiencia en política o por haberme mantenido ajena a los intríngulis del partido se pueda pensar eso. Pero no, en absoluto. No tengo la sensación de estar enfrentándome a nadie, sino todo lo contrario. Me presentó con ilusión y con un proyecto magnífico y de futuro para Cáceres y siempre con la idea de conseguir ganar y llevar mi proyecto a término.

--¿Tuvo vinculación con algún otro partido antes de militar en el PSOE?

--Nunca he militado en partido político alguno antes que en el PSOE. Me considero una persona de izquierdas, muy sensibilizada con los problemas sociales y con los temas de la mujer. Siempre he sido una persona independiente a la que le gusta la política y que entró en el PSOE arropada por compañeros y amigos que militaban en el partido y que me ofrecieron la posibilidad de participar en un proyecto ilusionante para conseguir que Cáceres sea una ciudad del siglo XXI.