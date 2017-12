Brooque Williams será la sustituta de Alexis Jones en el Nissan Al-Qazeres

RESULTADOS

Estudiantes-Avenida 60-99

Bembibre-Girona 67-87

Mann Filter-Ferrol 75-65

El Pastor-Araski 76-77

Sant Adriá-Gernika 52-68

Cadí La Seu-IDK Gipuzkoa 58-54

Al Qazeres-Promete 92-67

CLASIFICACIÓN V / D

1. Perfumerías Avenida 13 / 1

2. Spar Citylift Girona 12 / 2

3. Spar Center-Uni Ferrol 10 / 4

4. Mann Filter 9 / 5

5. Lointek Gernika 8 / 6

6. Snatt’s Sant Adriá 8 / 6

7. IDK Gipuzkoa 8 / 6

8. Cadí La Seu 7 / 7

9. Nissan Al-Qazeres 7 / 7

10. Lacturale Araski 7 / 7

11. Pajariel Bembibre 5 / 9

12. Campus Promete 2 / 12

13. El Pastor Zamora 2 / 12

14. Movistar Estudiantes 0 / 14

PRÓXIMA JORNADA

Avenida-Al Qazeres

Promete-Cadí La Seu

IDK Gipuzkoa-Sant Adriá

El Pastor Zamora-Gernika

Araski-Mann Filter

Ferrol-Bembibre

Girona-Estudiantes

Su nombre es Brooque Williams, tiene 28 años y mide 1,75. Su puesto natural es el de escolta, aunque también puede jugar como escolta. Es la sustituta de Alexis Jones en el Nissan Al-Qazeres. El movimiento del club ha sido rápido después de que su norteamericana forzase su salida con destino al Elitzur Ramla israelí.

En principio, las características de ambas jugadoras son similares, con mucha capacidad para anotar, aunque una diferencia que el Al-Qazeres ha buscado a propósito. Williams es una veterana, con experiencia en Europa, lo que se pretende que sirva para que no haya dificultades a nivel disciplinario.

Jones cumplió de sobra en el aspecto deportivo. Se marcha como máxima anotadora de la Liga Dia (21,6 puntos por encuentro), pero se consideraba que su juego era demasiado individualista y que además fuera de la pista tenía algunos detalles que sorprendían a propios y extraños.

Cuando comunicó que quería irse, el club expresó una serie de condiciones, empezando por que abonase la práctica totalidad de la cantidad económica que recogía la cláusula para poder hacerlo. También tenía que disputar el último encuentro frente al Campus Promete, aunque su aportación no sería decisiva para el claro triunfo por 92-67.

«Es una oportunidad mejor para mí. Es un buen sitio donde seguir mi camino, en un equipo con muchas jugadoras americanas. Mi carrera va a avanzar allí», indicó Jones, en conversación con este diario. No faltaron elogios al tiempo que ha pasado en Cáceres desde principios de octubre. «Ha sido un buen sitio para mí, he sido feliz y he disfrutado jugando. Esta ciudad estará siempre en mi corazón», añadió.

Su ya exentrenador, Jacinto Carbajal, estimó que no debía darle minutos con el partido ya decidido para que se despidiese desde la cancha.

HACIA ADELANTE / Ya es pasado y el futuro se llama Brooque Williams, a la que se espera en breve en la ciudad para que se incorpore a los entrenamientos. Estaba libre tras su experiencia con el Treofan Battipaglia, el equipo de la máxima categoría italiana en el que promedió 19 puntos por encuentro. Formada en la Universidad de California, también pasó por Francia y Alemania.

Según cuenta en una entrevista publicada en Italia en 2015, empezó a jugar al baloncesto con once años. «Me divertía cerca de casa con mis dos hermanos y ellos fueron los que me enseñaron», comenta, definiéndose con tres palabras: «humilde, divertida y combativa».

Con Dwayne Wade como ídolo, entre sus sueños mencionaba alcanzar la competición que Alexis Jones ganó hace unos meses, la WNBA. Y reconocía que debía mejorar «en los triples y evitando las pérdidas».

Se espera que pueda debutar el próximo sábado ante el Perfumerías Avenida en Salamanca. Falta hará su aportación porque, salvo sorpresa, Laura Quevedo no puede jugar ese día, dentro del acuerdo entre ambos clubs cuando pasó de uno a otro.